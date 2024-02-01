國際鋼琴大賽雙金得主 特里福諾夫挑戰貝多芬名曲

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）睽違4年，鋼琴家丹尼爾．特里福諾夫將再度訪台，帶來包括貝多芬、莫札特、孟德爾頌與拉莫等作曲家等樂作。其中也將演出號稱如攀登聖母峰般的貝多芬「漢瑪克拉維」奏鳴曲，展現精湛琴技。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，這次4月訪台，特里福諾夫（Daniil Trifonov）將帶來他於2023-24樂季的全新曲目，這套曲目已經陸續在紐約卡內基音樂廳與波士頓交響大廳等全球各大音樂廳演奏，其中包括貝多芬第29號鋼琴奏鳴曲，又名「漢瑪克拉維」。

這首樂曲技巧極為困難，被指為古典鋼琴曲目中要求最高的獨奏作品之一，貝多芬曾在寫信給樂譜出版商時表示，「這首曲子會帶給鋼琴家很多麻煩。」特里福諾夫在卡內基音樂廳演出後，樂評則讚譽：「他是樂器的魔法師，即便是最複雜的樂曲，他也能讓樂迷聽起來輕鬆自如。」

特里福諾夫1991年出生於俄羅斯，父母親都是音樂家，5歲開始作曲並由此開啟鋼琴之路，7歲首次公開鋼琴獨奏會，8歲首次與樂團合奏，2010年參加蕭邦國際鋼琴大賽拿到第三名；隔年開始，他陸續拿下魯賓斯坦鋼琴大賽首獎以及柴可夫斯基國際鋼琴大賽金牌，自此走紅國際樂壇。

原本特里福諾夫在莫斯科格涅辛音樂學校接受訓練，2009年當他要邁向琴藝下個階段，學校老師建議他向克里夫蘭音樂學院鋼琴家巴巴揚拜師學習，自此隨巴巴揚習琴。巴巴揚就曾經表示特里福諾夫有絕佳的天賦，「他的耳朵對顏色非常敏感，總能在音樂中重現我所描述的色彩。」

特里福諾夫曾說：「為每個世代演奏都是我的榮幸，但與年輕一輩建立共鳴更重要。」這次牛耳藝術也規劃23歲以下青年可申請青年音樂計畫，一張青年票與一張陪同票皆享6折優惠。

丹尼爾．特里福諾夫鋼琴獨奏會將於4月7日及4月9日在台北國家音樂廳演出。（編輯：李亨山）1130201