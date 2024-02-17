慶賀台南400 維也納交響樂團3/23到訪演出

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（中央社記者張榮祥台南17日電）2024台南建城400年，台南市長黃偉哲在臉書宣布，維也納交響樂團3月23日將到訪台南，獻上貝多芬第九號交響曲-歌頌生命與和平之歌，慶賀歷史文化古都的光輝與榮耀。

黃偉哲在臉書（Facebook）指出，迎接台南400，自台南安平進入國際視野以來，來自世界各地不同族群逐漸相聚於此，彼此相融，展現獨特、美麗，專屬於台南的燦爛色彩。

黃偉哲表示，適逢台南400，奧地利百年名團，歷經福特萬格勒、卡拉揚等音樂總監打磨，乘載音樂之都百年樂動的維也納交響樂團將到訪台南，帶著貝多芬對世界大愛力量，送達純正維也納之聲。

黃偉哲說，由去年歲末音樂會擔當指揮大師威爾伯執棒，攜手4名歐陸頂尖獨唱家、歐陸歌劇至高殿堂維也納國家歌劇院合唱團及台北愛樂合唱團，將攜手高唱「歡樂頌」，慶賀台南400。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，今年邁入第4屆的台南國際音樂節，將於2月27日開幕，今年適逢台南400，音樂節以「時代之聲」為題，邀請維也納交響樂團到台南，預定3月23日晚上在台南文化中心演出「貝多芬第九號交響曲」。

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文化局表示，維也納交響樂團成立於1900年的維也納，這次由指揮大師威爾伯帶領管弦樂團，也請來享譽歐陸的獨唱家女高音希拉・巴吉歐Hila Baggio、次女高音史黛芬妮・伊蘭妮StefanieIrányi、男高音麥克・夏德Michael Schade、男低音爾文・史諾德Erwin Schrott，及維也納國家歌劇院歌手共24人。

此外，維也納交響樂團到台南，也邀請台北愛樂合唱團60人參與演出合唱，現場將呈現逾170人的大型演出場面，歌者將共同在台南高唱「歡樂頌」，國際和台灣展演陣容龐大，已受到樂迷高度關注。（編輯：李亨山）1130217