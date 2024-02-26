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保羅帕茲睽違16年獻唱 黃偉哲贈台南400紀念品

2024/2/26 18:21
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）英國電視節目「英國達人秀」美聲冠軍保羅帕茲（Paul Potts）睽違16年來台，3月1日將在台南文化中心舉辦演唱會，今天造訪台南市府，市長黃偉哲準備台南400紀念品相贈。

台南市政府今天在永華市政中心為保羅帕茲演唱會舉行宣傳記者會，黃偉哲特別準備台南400特製鴨舌帽，以及台南400與奇美食品聯名果酥贈禮。

黃偉哲表示，1624年台南與世界交軌，2024年適逢台南400，藉第4屆台南國際音樂節機會邀請保羅帕茲舉行演唱會，並與孩子們「以聲會友」，用歌聲連結國際、與世界交陪，期許保羅帕茲勇於追尋夢想的勇氣能成為孩子們學習榜樣，並讓歌聲交織成優美「台南400」樂章。

黃偉哲指出，保羅帕茲曾於2008年受邀到台灣巡演，並於台南舉行演唱會，16年後再度造訪台南，而今年也是台灣燈會睽違16年後再次於台南辦理，保羅帕茲昨天於台灣燈會安平燈區演出，在沒有過多廣告宣傳下吸引眾多人潮，音樂成就及個人魅力都受民眾肯定。

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保羅帕茲說，非常期待在3月1日演出中與孩子們合唱，也很感謝昨天安平戶外演唱會聽眾們給予熱情回應，希望這次到台南有多一點時間參訪景點，以及品嘗美食小吃。

台南市政府文化局補充，保羅帕茲演唱會3月1日晚間7時30分在台南文化中心登場，門票已很快被索取一空，市府特別清點出限量保留票券200張，當天晚上6時30分在台南文化中心演藝廳前供排隊索取，1人1張，索完為止。（編輯：陳仁華）1130226

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