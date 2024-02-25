文化之都不能少了音樂 台南國際音樂節巨星齊聚

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（中央社台北25日電）台南國際音樂節2月底展開，藝術卡司包括維也納交響樂團、小提琴女神慕特等。台南市長黃偉哲說，台南國際音樂節今年第4屆已邁入4.0，「台南是文化之都，這塊拼圖不能少了音樂這一塊」。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，2021年開始的台南國際音樂節始於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，「在當時疫情升溫、防疫意識高漲的時候，辦理音樂節，就是希望帶給民眾安慰與勇氣」。今年第4屆，疫情解禁，「我們更邀請國際頂尖音樂家來到台南，吸引各地樂迷來到台南共襄盛舉，帶動城市的發展與活絡」。

黃偉哲表示，台南國際音樂節可以說是展現台南400的「時代之聲」，陣容堅強，包括成軍百年的維也納交響樂團（Wiener Symphoniker），將演出貝多芬「第九號交響曲」，「這場音樂會票券已經秒殺，至於大家關心的戶外實況轉播，我只能小小透露，在路上」。

其他節目包括小提琴女神慕特（Anne-Sophie Mutter）睽違台南10年，今年來到台灣巡演的第1站就是台南。

出身台南的小提琴家黃俊文，這次將與NSO國家交響樂團歐洲巡演，首站就是選擇從台南出發。此外，還有英國達人秀演唱家保羅帕茲（Paul Potts）、當代男高音胡安．迪亞戈．佛瑞茲（Juan Diego Flórez）等。

黃偉哲希望，不管是喜歡流行或古典的民眾，都能在台南國際音樂節找到自己喜歡的節目。

黃偉哲說，古典音樂在台灣之時，台南就不曾缺席，「台南民間自發組成的3B弦樂團，誕生許多知名的音樂家；這次參加台南國際音樂節演出的小提琴家黃俊文也是台南子弟」。國際音樂節最重要的任務，除了傳承，也希望可以持續推廣，希望讓世界看見台南。（編輯：管中維）1130225