暌違16年訪台 英國美聲保羅帕茲將在台南獻唱

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）英國電視節目「英國達人秀」美聲冠軍保羅帕茲（Paul Potts）暌違16年再度登台，25日將在台灣燈會主辦城市台南安平燈區獻唱，3月1日並在台南文化中心舉辦演唱會。

台南市政府今天新聞稿指出，保羅帕茲即將在台灣燈會登台獻唱，距離2008年首度來台開唱，暌違16年再度造訪，且適逢台南400年光榮時刻，讓保羅帕茲十分期待再度以歌聲感動台南。

台南市政府指出，對於台南入選英國「國家地理旅遊雜誌」的「2024全球最酷的30個景點」，保羅帕茲也表示，能以英國代表體會台南在地美食、名勝古蹟與豐富歷史文化，機會難得。

台南市政府指出，安平在1624年全球大航海時代位居東亞重要轉運站，當年安平五大洋行中就有英商德記洋行，海外貿易往來由來已久，身為台灣燈會主辦城市，台南市長黃偉哲盛情邀請保羅帕茲到台南共襄盛舉。

台南市政府指出，保羅帕茲在2007年「英國達人秀」勝出，以一介平民歌手一鳴驚人，成為家喻戶曉歌手，還因此有了改編自其真實際遇的電影「翻聲吧！保羅」，保羅帕茲此行將在台南停留一週，25日於台灣燈會安平燈區獻唱，3月1日於台南文化中心舉辦演唱會，索票資訊可上台南文化中心網頁查詢。（編輯：郭諭儒）1130219