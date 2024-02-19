東山迎佛祖返駕下山 信眾湧入古香路凌晨徒步護送

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，今天凌晨在白河碧雲寺進行佛祖返駕大典，台南市長黃偉哲等人出席恭送，隨後大批信眾高舉火把，沿古香路陪伴佛祖徒步下山。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」為東山、白河地區一年一度重要民俗活動，於農曆正月初十凌晨舉行回駕大典，吸引大批信眾湧入，黃偉哲與民進黨立委賴惠員、林俊憲、陳亭妃等人出席恭送。

台南市文化資產管理處提供資料指出，「東山迎佛祖」具悠久歷史，迄今仍保留傳統古風，參與回駕大典信眾徒步全程為23.4公里，手持「暗八香」、挑「馬草擔」，高舉火把，點亮漆黑山林，陪伴佛祖徒步下山。

黃偉哲表示，為讓民俗扎根校園，東山國小與台南市文資處合作，已連續數年辦理民俗推廣活動，去年更完成民俗插畫繪製，113年度運用繪製成果、寓教於樂，由東山國中主辦民俗插畫推廣講座，聯合東原國中、東山國小、吉貝耍國小、聖賢國小、東原國小、青山國小共7校進行推廣，讓在地學子透過生動繪畫認識民俗風貌，了解迎佛祖的起源與重要內涵。

文資處指出，相傳碧雲寺於1844年因戰亂遭毀，東山先民遵從觀音佛祖指示，迎請觀音佛祖「正二媽」至東山搭建便房安奉，後來東山區境16村與鄰近白河區4里等庄民共同興建「碧軒寺」，並視碧雲寺為「祖家」；此後，每年農曆12月23日必恭送觀音佛祖上山，返回碧雲寺過年，過年後正月初十再舉行隆重返駕大典，成為重要民俗活動。（編輯：陳仁華）1130219