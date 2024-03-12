衛武營管風琴音樂節15日登場 推3場跨域節目

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）「2024衛武營管風琴音樂節」於15日至17日在衛武營、屏東演藝廳登場，由德國管風琴家克利斯蒂安．舒密特（Christian Schmitt）擔任藝術總監，策劃3場節目，將管風琴的百變展現得淋漓盡致。

衛武營今天舉辦第3屆「2024衛武營管風琴音樂節」記者會，衛武營表示，舒密特是國際樂壇炙手可熱的管風琴家，他策劃即興、獨奏、重奏與協奏等節目。

衛武營今年度再度攜手屏東縣政府文化處，串聯高雄與屏東兩座管風琴。衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營擁有全亞洲最大的管風琴，9085支音管經由127個音栓的組合，音域和音色的豐富性堪比交響樂團。

簡文彬說，管風琴搭配衛武營音樂廳葡萄園式設計，絕對能讓大家感受衛武營旗艦級樂器的震撼與魅力。今年再度與擁有全台灣唯一以孟宗竹做成的福爾摩沙笛管的屏東演藝廳合作，帶來3場豐富多元、曲目創新跨場域管風琴音樂盛會。

「衛武營管風琴音樂節」再度邀請去年衛武營5週年慶時，以精湛琴藝風靡全場；同時也是第一屆衛武營管風琴音樂節藝術總監的舒密特擔任音樂節藝術總監。

舒密特表示，在和衛武營討論管風琴節目策劃時，「我們發現好像沒有一個專門為管風琴打造的音樂節」，衛武營管風琴音樂節因應而生，很開心今年能夠重回衛武營和很多優秀的音樂家一起演出。

管風琴音樂節15日由舒密特領銜與長笛、鋼琴及小號合作演出「舒密特與他的朋友們-經典巴洛克之夜」拉開序幕，以室內樂及獨奏的方式，展現衛武營管風琴豐富多彩的音色變化。

屏東演藝廳16日「魔幻舞動」上半場以活潑動感探戈舞曲為主軸，顛覆傳統管風琴莊嚴印象；下半場音樂廳將搖身一變成為電影院，默片電影與管風琴的即興演出，再現默片年代風華。

「名家盛會-黃金協奏曲」17日登場，由簡文彬親自指揮，安排5首協奏曲，管風琴、長笛、鋼琴與高雄市交響樂團合作，匯集5名世界級頂尖藝術家同台演出，為音樂節畫下璀璨句點。

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屏東縣政府文化處長吳明榮表示，非常感謝衛武營與屏東管風琴音樂節的連結，把國際知名的管風琴家帶到屏東來。希望透過跨場館合作，推廣管風琴的美好，讓更多人了解管風琴。

另外，為推廣衛武營旗艦級樂器管風琴之美，除了各式節目策劃，衛武營持續透過跨國合作專輯錄製，將樂音延伸到音樂廳之外；搭配每月「探索管風琴音樂」演出與「玩樂管風琴」系列活動，以深入淺出的解說、實際動手操作與引導青年聽眾聆賞管風琴音樂作品。（編輯：謝雅竹）1130312