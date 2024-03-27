推動青春版牡丹亭20年 白先勇自許崑曲義工大隊長

（中央社記者邱祖胤台北27日電）作家白先勇推動「青春版牡丹亭」20年，為崑曲藝術復興四處奔走，白先勇今天說，這齣戲有太多人幫忙，他頂多就是一個義工，而且是大隊長。

白先勇將推動崑曲20年的心路歷程集結成「牡丹花開二十年」一書，今天在國家圖書館藝文中心國際會議廳舉行新書發表會。白先勇致詞表示，他不是崑曲界的人，這事本來輪不到他來做，但好像冥冥中註定「上天就是要我來做」，所幸靠著許多人的善意，讓這門搖搖欲墜的藝術有了延續的希望。

白先勇表示，這20年來最教他感動的是，所有人都無私無藏，都是義務來幫忙，大家都有一個共同的願望，就是藉著「青春版牡丹亭」讓崑曲這項藝術復興，讓千百年的燦爛歷史再放光芒。

白先勇對戲的要求十分嚴謹，他說，「青春版牡丹亭」長達9個小時的愛情神話，「男女主角不美可以嗎？」光是選角就煞費苦心，而做這齣戲有兩個標準，一是培養年輕演員，使他們能獨當一面，二是培養年輕觀眾，讓他們認識崑曲藝術的美。

出版「牡丹花開二十年」一書的聯合文學發行人張寶琴致詞表示，白先勇是一個言行一致的人，說出來的話絕對執行到底，他推動「青春版牡丹亭」20年就是一個見證。而崑曲2001年被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產，對華人而言是一件非常有意義的事，白先勇2004年推出第1場「青春版牡丹亭」，更可見他延續崑曲藝術的決心跟志向。

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趨勢教育基金會董事長陳怡蓁致詞表示，如果「青春版牡丹亭」演了500場，她至少看過100場。她就像「西遊記」裡的孫悟空，為了取「崑曲」的經，帶著一群人跟著白先勇到處冒險，過程中不管是安排工程師看戲，還是在美國多所大學安排演出，觀眾每一次的回應都讓她感到驚喜，才發現原來幾百年前的故事及藝術，依然可以感動現代人，而且不分國界。

藝術家奚淞致詞表示，白先勇邀他為「青春版牡丹亭」畫杜麗娘的容顏，原本他沒有想法，但細讀劇本發現，男主角「拾畫」一開始以為撿到的是觀音像，後來才發現是人，進而朝思暮想，這樣的轉折讓整齣戲活了起來。後來這齣戲也讓他畫的這張畫在舞台上活了起來，畫中人物變成活生生的人，整個過程都讓他非常感動。（編輯：張雅淨）1130327