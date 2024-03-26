牡丹花開20年 白先勇為崑曲找到青年觀眾

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）崑曲被聯合國教科文組織指定為世界人類文化遺產，作家白先勇長年推動崑曲復興，策畫青春版「牡丹亭」計畫，20年來演出超過400場，近期出版「牡丹花開二十年」，記錄這段心路歷程。

白先勇在書序中寫道，沒有青年觀眾，表演藝術不會有前途，選中「牡丹亭」是因為這齣戲歌頌青春、愛情與生命，容易被青年觀眾接受，把這齣戲定名為青春版「牡丹亭」，其實也就象徵著崑曲生命「青春永存」。

白先勇表示，他與崑曲結了一輩子的緣，自從抗戰勝利後，在上海隨著家人到美琪大戲院看到梅蘭芳、俞振飛演出「牡丹亭」當中的「遊園驚夢」，「第一次接觸崑曲就好像冥冥中有一條情索把我跟崑曲綁在一起，分不開來了」，當時他才9歲。

1987年兩岸開放交流，白先勇受邀到復旦大學做訪問教授，隔了39年重回上海，白先勇最難忘的是看到上海崑劇院推出全本「長生殿」，崑曲經過「文革」10年冰封，「我以為崑曲的血脈從此被斬斷了，沒料到在上海還能看到一齣如此璀璨輝煌的崑曲。」

白先勇表示，2000年他在美國心臟病發，命懸一絲，幸虧緊急開刀得以存活，術後他寫信給正在紐約哥倫比亞大學訪問的張淑香，信中寫道「上天留我下來，或許還有事情要我完成，比如說崑曲復興大業未竟，尚待努力。」

白先勇提到，其實那時候他對如何復興崑曲還完全沒譜，可是在生死交關的時刻，他一心懸念的竟還是崑曲。自此開啟青春版「牡丹亭」長達20年的復興之路。

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根據聯合文學出版社發布新書資訊，2004年白先勇集合兩岸三地文化菁英團隊，歷時一年多規劃、製作排演的青春版「牡丹亭」在台北國家戲劇院世界首演，吸引無數年輕人觀劇，風靡一時。白先勇從策畫、選角、舞美藝術乃至籌募經費，無不親力親為。

「牡丹花開二十年」是青春版「牡丹亭」20年全紀錄，白先勇撰寫近4萬字長文，娓娓道來製作青春版「牡丹亭」的來龍去脈，書末附多篇重要學術論文及文獻，並有逾200幀全彩劇照及幕後工作照，多為首次曝光，是研究了解青春版「牡丹亭」及崑曲藝術的重要版本。（編輯：張雅淨）1130326