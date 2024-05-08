【特派談新事】加薩戰爭延燒美國校園 挺巴示威浪潮風起雲湧

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：張欣瑜／中央社駐舊金山特派員

主題：美學運再起 燒到夏天黨代表大會?

美國學生針對加薩戰爭的抗議行動遍地開花，在哥倫比亞大學、耶魯大學和紐約大學等多所院校都出現挺巴勒斯坦紮營示威。這是1960、1970年代反越戰活動以來，美國境內參與示威校園數量最多、抗議時間最久的一次。學生的訴求是什麼？當地的情況如何？

今年適逢美國選舉年，7、8月將分別召開共和黨與民主黨的全國代表大會，推舉正副總統候選人。學生的示威抗議，是否會牽動美國的政治局勢呢？本集節目邀請駐舊金山特派員張欣瑜分享美國學運在當地的情況及後續影響。

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜2024.05.08】

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