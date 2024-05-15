【特派談新事】法國媒體直擊揭露 中共大陣仗押送遣返異議人士

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任

與談人：曾婷瑄／中央社駐巴黎特派員

主題：中共在法押送異議人士曝光 地下警察無法無天

日前中國國家主席習近平對法國、塞爾維亞、匈牙利三國進行國是訪問。在訪法前夕，法國媒體播出中共在巴黎機場押送異議人士凌華湛的畫面，揭露法國領土上確實存在中國地下警察，且與中國公安局、僑民組織密切合作。

本集節目邀請駐巴黎特派員曾婷瑄，她採訪了吹哨者王先生，還原凌華湛飽受威脅及虐打的事件經過，她也將分享在習近平訪法前後，在法國的中國留學生，所面臨的待遇。社會輿論四起，法國政府將如何面對？

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：王昱文、鄭惠文｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.05.15】

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