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【特派談新事】法國媒體直擊揭露 中共大陣仗押送遣返異議人士

2024/5/15 16:34（5/15 17:47 更新）
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由於中國異議人士王先生事先示警，首度有媒體將中共如何透過中國駐法使館、海外「服務處」與僑民網絡，企圖押送海外反對者遣返。王先生和法國記者一路跟拍至戴高樂機場，發現有近10人大陣仗包圍異議人士凌華湛。（王先生提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年5月3日
由於中國異議人士王先生事先示警，首度有媒體將中共如何透過中國駐法使館、海外「服務處」與僑民網絡，企圖押送海外反對者遣返。王先生和法國記者一路跟拍至戴高樂機場，發現有近10人大陣仗包圍異議人士凌華湛。（王先生提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年5月3日
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：曾婷瑄／中央社駐巴黎特派員

主題：中共在法押送異議人士曝光 地下警察無法無天

日前中國國家主席習近平對法國、塞爾維亞、匈牙利三國進行國是訪問。在訪法前夕，法國媒體播出中共在巴黎機場押送異議人士凌華湛的畫面，揭露法國領土上確實存在中國地下警察，且與中國公安局、僑民組織密切合作。

本集節目邀請駐巴黎特派員曾婷瑄，她採訪了吹哨者王先生，還原凌華湛飽受威脅及虐打的事件經過，她也將分享在習近平訪法前後，在法國的中國留學生，所面臨的待遇。社會輿論四起，法國政府將如何面對？

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：王昱文、鄭惠文｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.05.15】

「特派談新事」IG圈粉／廖漢原：搜尋 @correspondentnewsinsight
「特派談新事」IG圈粉／周永捷：搜尋 @plo1223
意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

#中共
#巴黎
#法國
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