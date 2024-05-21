【文化普拉斯】全球瘋TikTok 美國祭禁令、台灣是否跟進？

主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：黃哲斌／專欄作家

主題：TikTok戰爭改變全世界

2016年來自北京的字節跳動公司（Bytedance）於中國首度推出「抖音」，2017更進一步推出國際版「Tiktok」迅速風靡全球，2019年時全球下載量已經突破15億次。9:16的短影音迅速影響閱聽人的習慣。美國社交平台也不得不因應這股潮流，2020年YouTube、臉書和IG也推出了自己的短影音平台，都是為了搭上這波熱潮。

然而TikTok 的母公司字節跳動與中國政府的關聯，也開始被大家關切。雖然字節跳動表示國際版與中國版是完全分離的，並不會將用戶資料回傳北京，但多國政府都示警手機安裝TikTok個資就有高風險遭竊取，甚至還有前員工出面作證，衍生出各國對TikTok 的國安及隱私疑慮。

而TikTok的演算法也引起許多爭議，例如日本的壽司郎事件，以及各式各樣的奇怪挑戰，都對青少年造成許多危害，還有最新研究指出短影音看太多會變成「抖音腦」，造成注意力難以專注如同吸毒。目前多國政府已經開始禁止公部門使用，印度甚至已全面下架，美國日前也祭出禁令要求字節跳動出售TikTok否則也要全面下架，但TikTok卻是連拜登的競選團隊都不得不使用的平台，國安隱私與自由究竟要如何平衡？本集節目邀請專欄作家黃哲斌分享他對TikTok的觀察以及分析。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：蔡明珊、黃永嵊｜文字編輯：黃永嵊

開場音樂演奏：邱景珩

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