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【文化普拉斯】立法院職權修法 上萬民眾為何抗爭

2024/5/24 17:25（5/24 17:36 更新）
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社民黨台北市議員苗博雅。 中央社記者翁睿坤攝 　113年05月17日
社民黨台北市議員苗博雅。 中央社記者翁睿坤攝 　113年05月17日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：苗博雅／台北市議員

主題：立法院職權修法　上萬民眾為何抗爭

立法院近日審查國會職權修正相關法案，引發藍綠白激烈攻防，場外有民間團體發起抗議行動，5月21日在青島東路上聚集了上萬民眾，高喊「沒有討論 沒有民主」，他們要求提案立委針對法案進行實質審查，「拒絕黑箱」。

立法院5月21日已二讀通過總統國情報告即問即答、藐視國會、調查權、人事同意權等條文，今天院會繼續審查聽證權、刑法增訂藐視國會罪等條文。立法院通過的這些法案，為什麼引發民眾抗議？

本集節目邀請台北市議員苗博雅談她的新書「我們一起向前一步：讓改變真的發生」，她同時也為聽眾解析，立法院國會職權修法引發的爭議是什麼？除了程序正義之外，實質審查的重要性如何攸關國民權益，國會是否受到制衡？十年前的太陽花學運與這次抗議有何異同？苗博雅也在節目中分享她如何用開放的態度，與不同意見的人進行溝通。


後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：林憬屏
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ苗博雅


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