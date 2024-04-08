【文化普拉斯】歡樂地踏入古典樂世界 江老師的網紅之路

主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：江宇婷／鋼琴家、Youtuber

主題：從鋼琴家到網紅 致力推廣古典音樂

知名鋼琴家，同時Youtube也有近60萬訂閱的江宇婷老師，堪稱是台灣最知名古典網紅。她透過影片致力推廣古典音樂，讓這個總是有距離感的藝術，更加貼近大眾。除了想替大家降低進入古典樂世界的門檻，江老師更是希望帶給世界更多歡樂還有正面能量！

但在大家面前總是笑哈哈的江老師，也是會遭受到酸民的攻擊，陷入低潮。因此她投入書的懷抱，將書中的觀點內化，並且結合酸民的留言，成為進步的動力！本集邀請江宇婷老師暢談從專業鋼琴演奏到成為網紅的心路歷程，同時老師也會分享練琴的小撇步！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：黃永嵊

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ江宇婷】

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