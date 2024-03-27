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【特派談新事】新婚後再次躍上頭版 大谷翔平貼身翻譯深陷醜聞

2024/3/27 17:33（3/27 17:39 更新）
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翻譯水原一平（後左）因被指控非法賭博和竊取大谷翔平（後右）資產遭洛杉磯道奇隊開除。（共同社）
翻譯水原一平（後左）因被指控非法賭博和竊取大谷翔平（後右）資產遭洛杉磯道奇隊開除。（共同社）
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：林宏翰／中央社駐洛杉磯特派員

主題：大谷翔平翻譯涉簽賭竊盜

日本棒球明星大谷翔平轉戰美國6年多來，與他形影不離的翻譯水原一平日前傳出涉嫌竊取大谷數百萬美元的存款，用於下注非法簽賭，現已遭到洛杉磯道奇隊解僱。大谷翔平本人也發表聲明，在記者會上強調自己從未簽賭，並表示水原「說的全部都是謊言」等，措辭非常強烈。水原一平與大谷翔平的關係有多深入？他們私下如何互動？

美國職棒大聯盟拓展海外市場，首次在韓國舉辦海外開幕賽引發熱潮。據傳台灣也有運動行銷公司赴美見道奇主管，希望能讓大巨蛋也成為大聯盟海外賽場地。除了運動賽事，美國巨星泰勒絲是否也有機會在大巨蛋開唱？本週節目邀請洛杉磯特派員林宏翰深入剖析大谷翻譯簽賭案，以及大巨蛋是否有望舉辦國際賽事？他也分享駐點在洛杉磯的第一手消息。

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.03.27

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影片來源：中央社
#大谷翔平
#水原一平
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