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【特派談新事】 南海衝突加劇 中央社直擊中菲對峙現場

2024/4/3 20:07（4/3 20:14 更新）
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中央社記者3月23日與國際媒體前往仁愛暗沙，直擊中國海警船包夾圍堵菲律賓海巡署巡邏艇卡布拉號（右2）。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月26日
中央社記者3月23日與國際媒體前往仁愛暗沙，直擊中國海警船包夾圍堵菲律賓海巡署巡邏艇卡布拉號（右2）。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月26日
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：陳妍君／中央社駐馬尼拉特派員

主題：中菲南海衝突

*本集錄音時間：2024.04.01

中國和菲律賓在南海緊張情勢加劇，雙方在中業島及仁愛暗沙近來衝突及對峙頻傳。菲律賓海巡署去年2月起展開南海透明度策略，邀請媒體赴南海實地採訪。近日中央社駐馬尼拉特派員陳妍君前進南海衝突熱點，第一手報導南海緊張情勢並分析背後意義及對區域的影響，她將在節目中分享關於採訪的申請，以及直擊中菲對峙的過程。

南海主權爭議不斷，菲律賓自1971年以來控制中業島，近日開始大興土木，發展觀光。1999年，馬尼拉當局刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在南海仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給和駐軍輪替。這些中華民國也主張擁有仁愛暗沙、中業島及鐵線礁等地物主權的地區，島上實際的情況是怎樣呢？

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：黃信源｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.04.03

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