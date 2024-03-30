中菲南海衝突5 / 前進南海直擊中菲對峙現場 中央社採訪側記

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中國和菲律賓在南海緊張情勢加劇，雙方在中業島及仁愛暗沙近來衝突及對峙頻傳。南海情勢攸關區域和平穩定，馬尼拉特派前進南海衝突熱點，第一手報導南海緊張情勢並分析背後意義及對區域的影響。

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（中央社記者陳妍君馬尼拉30日專電）中央社近日前進南海，第一手報導中菲近年來最嚴重的對峙衝突。記者在菲律賓採訪既有語言障礙，也不時被誤認為中國記者，所幸把握機會順利完成南海的7天採訪，一方面覺得幸運，也感謝許多外籍同業不吝伸手相助。

菲律賓去年2月起展開南海透明度策略，開放媒體實地採訪仁愛暗沙補給任務，使外界看到菲國船隻面對大批中國海警和民兵船「大衛對抗巨人歌利亞（Goliath）」的窘境。

中華民國、中華人民共和國和菲律賓都主張擁有仁愛暗沙、黃岩島（又稱民主礁）、中業島及鐵線礁等南海地物主權。

馬尼拉當局於1999年刻意將一艘二戰時期的登陸艦擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給和駐軍輪替。

爭取機會第一手報導南海衝突

身為唯一長期派駐在馬尼拉的台灣媒體記者，與駐點在其他國家的台灣記者相較，最明顯的差異就是去年以來，隨著區域緊張情勢升高，中國和菲律賓約每隔2週就會發生一次仁愛暗沙補給對峙衝突，以及菲律賓各地大小、幾乎每個月就有一場與美國、澳洲等盟邦的陸海空軍事演習。

雖然「跑軍演」對記者來說幾乎已成日常，到達南海採訪卻一直是難以企及的目標。

首先，馬尼拉當局挑選赴南海的媒體名單時，優先考慮菲律賓主要電視台，還有法新社、路透社、美國有線電視新聞網（CNN）等國際通訊社與全球性媒體，以便菲律賓的南海主權聲索能廣泛傳播到全世界。

而每次前往南海時，每艘菲律賓海巡艇只能容納4家媒體，各家記者自然各顯身手，擠破頭爭取有限的機會。

其次，英語是菲律賓官方語言之一，許多菲國記者英語就像母語一樣流利，大部分國際通訊社與外籍媒體派駐在馬尼拉的記者都是菲律賓人。一直到今年3月，馬尼拉當局才首次允許外國人登上菲律賓公務船，前往南海採訪。

中央社記者從去年9月起，多次提交赴仁愛暗沙採訪申請，屢屢石沉大海。經過半年努力，3月5日終於收到官方簡訊，詢問是否有意願前往南海中業島採訪，日期暫訂為3月17日到25日。雖然細節不明，記者立即回覆，表態希望獲得採訪機會。

（中央社製圖）

一波多折終可採訪仁愛暗沙補給

3月15日上午，菲律賓海巡署來電告知採訪行程有變，改為18日上午出發，媒體可以先採訪仁愛暗沙補給任務，之後再前往中業島。記者立即預訂17日上午前往巴拉旺省（Palawan）省會公主港市（Puerto Princesa）的機票。

沒想到，15日晚上8時，菲方通知，仁愛暗沙補給任務改為17日中午出發，記者只好改訂機票，趕在16日下午1時30分抵達公主港。不料，飛機剛著陸，手機就傳來訊息，告知仁愛暗沙補給任務取消，還是18日出發前往中業島。

一波多折下，中央社與2名日本記者和2家美國媒體的菲籍記者18日終於登上菲律賓海巡署巡邏艇，往中業島前進。直到21日結束中業島採訪，隔天被告知，媒體團將轉往仁愛暗沙採訪補給任務。

（中央社製圖）

環境條件有限食宿克難

媒體團3月18日從菲律賓巴拉旺省出發，24日返回巴拉旺省。7天6夜南海行程中，記者們3天晚上睡在中業島，另外3天睡在海巡艇上。

由於海巡艇空間有限，只有女記者有躺在房間床上睡覺的「福利」，但因3名女記者擠在海巡艇一個小房間，記者們還是必須輪流睡地上。至於6名男記者，3天晚上都擠在空間有限的甲板上打地鋪，吹海風過夜。

除了晚上睡不好，受經費限制，菲方提供的飯菜以白飯為主，且份量只夠食量小的女性果腹，對成年男性遠遠不夠，因此記者大多攜帶泡麵、罐頭下飯。

洗澡更是另一個問題。南海風浪大，船艙內持續晃動，加上海巡艇一連7天在南海航行，清潔的水非常珍貴，只能接水龍頭的涼水沖澡；即使在中業島上，也只能簡單沖冷水澡，因此一連6天晚上，「熱水澡」3個字僅供想像。

記者赴南海採訪過程中，受經費限制，菲方提供的飯菜以白飯為主，且份量只夠食量小的女性果腹。圖攝於19日。中央社記者陳妍君菲律賓斯丹崗號海巡艇攝 113年3月30日

暈船暈到掛缺網路難發稿

由於記者不了解菲語，但菲律賓官員與媒體日常對話仍以菲語為主，對記者而言，這是另一個需要克服的困難。

不過，媒體在南海採訪最大的考驗不是生活條件不佳，而是暈船和沒有網路連線。

因為菲方要求，記者們必須在採訪隔天，開過媒體簡報會後才能發稿，加上海上沒有網路，中業島電信訊號也不佳，一連7天，記者幾乎都過著沒有網路連線的生活。

在菲律賓公務船上，暈船藥是必備，但也不是吃了暈船藥就不會暈船。記者21日搭乘菲國漁業局公務船，前往鐵線礁途中，就因暈船不適快要吐出來，與記者同行的菲籍特約記者更是吐了2次，幾乎無法工作。

為完成採訪任務，記者強忍嘔吐感，用塑膠袋包裹攝影機防止被海水濺濕，仍強撐著搭乘剛性充氣船登上鐵線礁，觀察菲律賓科研人員的海洋生態調查。在南海待了7天後，回到陸地上，一連2天都還在天旋地轉。

記者2006年曾參加兩岸記者採訪團，登上青藏鐵路北京首發車採訪。當年，記者出現頭痛、噁心、嘔吐等嚴重高原反應，幾乎無法下床工作。這次南海任務艱辛度可與當年採訪青藏鐵路通車並列，也是身為記者難得的經驗。

菲律賓海巡艇一連7天在南海航行，清潔的水非常珍貴，只能接水龍頭的涼水沖澡。圖為菲國海巡艇盥洗室。圖攝於24日。中央社記者陳妍君菲律賓斯丹崗號海巡艇攝 113年3月30日

中國外交部貼文引爆菲國記者炸鍋

值得一提的是，中國海警23日在仁愛暗沙向菲律賓補給船發射強力水柱後，中國外交部發言人華春瑩一連2天在社群媒體發表多條圖文，其中一條題為「誰是麻煩製造者」，指馬尼拉每次向仁愛暗沙運送物資時，都有許多媒體隨行，讓記者們操縱剪輯拍攝的影片，「製造聳動的新聞以將菲律賓塑造為受害者」。

華春瑩的貼文引爆菲律賓全國記者聯盟（NUJP）、國防線記者協會（DPC）和菲律賓外國記者協會不滿，先後發表聲明反擊。

菲律賓外國記者協會表示，自由和獨立的媒體不報導被告知的內容，而是他們觀察到的內容；中方言論侮辱記者誠信，箝制獨立媒體言論的意圖令人感到警惕不安。

由於菲律賓海巡艇空間有限，赴南海採訪的男性記者只能在甲板上打地鋪，吹海風過夜。圖攝於23日。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月30日

戰狼姿態下南海緊張難緩

比較兩次採訪經驗，18年過去，時勢變遷，中國的國際影響力與話語權不可同日而語。

但在這次採訪過程，記者看到中國海警舉著鏡頭和攝影機對著外媒拍攝，甚至向菲國補給船噴射高壓水柱時遮遮掩掩，阻擋媒體鏡頭。

對比當年北京積極組織國際和兩岸記者採訪團搭乘青藏鐵路發車，對外展現中國開發建設成果的豪氣，感慨的同時，也憂慮在中國的「戰狼」姿態下，南海緊張情勢恐怕無法輕易緩和。（編輯：韋樞）1130330