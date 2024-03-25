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【文化普拉斯】美食與記憶的連結 馬世芳「也好吃」收錄幸福滋味

2024/3/25 16:22（3/25 17:24 更新）
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作家馬世芳（右），與主持人邱祖胤（左）分享出版散文「也好吃」的契機與傳承數載的家族之味。中央社記者裴禛攝 113年03月25日
作家馬世芳（右），與主持人邱祖胤（左）分享出版散文「也好吃」的契機與傳承數載的家族之味。中央社記者裴禛攝 113年03月25日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：馬世芳／作家、樂評人

主題：關於做菜的那些事

作家、樂評人、6度獲得廣播金鐘獎的馬世芳從音樂跨足美食，近期出版首部飲食文集「也好吃」，書中收錄21篇散文，有馬世芳的家族之味，有他和妻子的小日子，也有大疫期間閉門做菜的漫長歷程。

傳承數十年的「百頁包肉」經過改良，湯底採用帶骨的金華火腿配上冬筍。這對於馬世芳而言，正是鄉愁的滋味。他也在節目中分享，如何做出這道料理？想做出廣式脆皮燒肉，需要準備哪些食材與器具呢？原來只要簡單地煮一碗麵，就能輕鬆營造出生活中的儀式感。本集邀請馬世芳暢談做菜，一起來享受一場美食饗宴吧！

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：鄭惠文
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ馬世芳

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