很在乎好好吃頓飯 馬世芳親自下廚「也好吃」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北18日電）懂吃的人不見得愛下廚，嘴饞的人未必需要下廚，作家、樂評人、6度獲得廣播金鐘獎的馬世芳卻在乎吃飯，更勤於下廚，新書「也好吃」記錄他的手藝與幸福滋味。

馬世芳在書序中表示，他有自己的廚房，有做菜的餘裕，還有每天一起坐下來好好吃飯的伴侶，妻的一句「好吃」就是最大獎賞。

馬世芳說，與其說他饞，不如說他很在乎好好吃一頓飯，就算是開會領的餐盒、冷掉的便當、超商的三角飯團，他也都會一口一口認真吃掉，盡量不剩下。他知道世上也有人毫不在乎美味，進食只求維持生命機能，再講究的美食遇到這樣的人，都只能是煤塊，但自己「哪怕盤子盛的是煤塊，我也會認真嚼一嚼再吞下肚」。

「也好吃」是馬世芳首部飲食文集，距他上一本書「耳朵借我」已經10年，21篇散文有馬世芳的家族之味，有他和妻子的小日子，也有大疫期間閉門做菜的漫長歷程。

馬世芳說，起初寫食譜是為了備忘，順手拍照上傳臉書（Facebook），沒想到迴響熱烈，偶爾在家請客，大家也得開心，「其實我做的都是自己喜歡吃的家常菜，先記得對的味道，盡量把那味道做出來就是了」。

全書分兩部分，輯一「念想」，寫家傳的「百頁包肉」、爸爸的酸梅湯、姑奶奶的茄餅，以及「民主香腸」背後的故事；馬世芳還細數他所吃「泡麵」的身世及煮法；皮蛋、臭豆腐的吃法與名堂；乃至還是「小朋友」時候哪些東西最好吃。

輯二「做菜」，由簡入繁寫一碗麵、一鍋飯、大肉三鍋（東坡肉、紅燒豬腳、白煮豬腳）、小排四帖、雞湯三種、豆腐三味，乃至川式椒麻雞、嫩煎鴨胸、桂花江米藕、金瓜米粉等手路菜；娓娓道來菜式的前世今生，如說書一般書寫做法，不時以詩意文字提點好吃祕訣，並穿插名店、名廚同款菜式特色點評，行文有認真吃飯者的心路歷程，更有專業評論者的史家筆法。

馬世芳說，書中吃食未必稀罕，連結的記憶卻無比珍貴，「能夠心無罣礙過太平日子，是天下最奢侈的事」。（編輯：陳仁華）1130218