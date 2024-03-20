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【特派談新事】俄羅斯大選反對黨缺席 蒲亭再度連任成功

2024/3/20 18:01（3/20 18:08 更新）
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俄國總統蒲亭。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派員

主題：俄羅斯總統大選落幕

俄羅斯3月15日起，舉行為期3天的總統選舉，連2022年9月遭併入俄國的烏克蘭南部4個俄占區也能投票。蒲亭的支持率相較於入侵烏克蘭前，呈現大幅上升。根據官方公布初步計票結果顯示，蒲亭獲得約88%選票，贏得新一屆6年任期，這也是他歷年來最高得票率。已經掌權近1/4世紀的蒲亭，是如何不斷競選連任呢？

在反對派缺席的情況下，蒲亭獲得壓倒性勝利。俄羅斯2名最具人氣的反對派領袖先後離世，納瓦尼（Alexei Navalny）於上個月死於獄中、涅姆佐夫（Boris Nemtsov）則是數年前遭槍殺。而反戰參選人丹佐瓦（Yekaterina Duntsova）、納德茨丁（Boris Nadezhdin）被俄國中央選舉委員會以登記參選的簽名有毛病為由剔除。除了蒲亭之外，選票上的另外3名候選人則是親克林姆林宮黨派配合提名充門面之用。俄羅斯式的民主選舉是如何運作？本週節目邀請特派員陳韻聿剖析俄羅斯總統大選的情況以及後續的發展。

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.03.20

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