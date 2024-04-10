【特派談新事】巴黎奧運倒數3個月 法國準備好了嗎？

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：曾婷瑄／中央社駐巴黎特派員

主題：今年夏天準備瘋巴黎奧運 法國人興趣缺缺？

法國巴黎奧運將於7月26日開幕並舉辦為期17天的賽程，這也是巴黎繼一世紀之後，首度再次主辦。別開生面的搭船開幕式、結合古蹟地景的比賽場地、塞納河游泳競賽...等，法國政府卯足了勁，誓言帶來一場與眾不同的巴黎奧運。在賽事期間，有不少路段將進行道路管制，巴黎居民的生活也因此受到影響。

此外，由於俄烏戰爭還在進行，針對俄羅斯與白俄羅斯選手的敏感身分，主辦單位也做出了相應的決策。日前國際奧林匹克委員會表示，他們能以中立身分參加賽事，不過不能參加開幕式以及團體競賽項目。本集節目邀請巴黎特派員曾婷瑄，分享關於巴黎奧運的籌備與爭議，關注國際運動賽事的您，千萬別錯過！

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.04.10】

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