更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

馬克宏面前糗摔落板 法跳水選手自我解嘲被讚爆

2024/4/5 22:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎5日綜合外電報導）在為2024巴黎奧運興建的水上運動中心落成典禮上，有國際經驗的法國跳水選手當著總統馬克宏（Emmanuel Macron）面前從跳板上跌跤而掉進水中。他今天以玩笑化解這起尷尬衰事。

法新社報導，2屆世界游泳錦標賽獎牌得主讓達爾（Alexis Jandard）沒有默默縮在角落，而是勇敢自嘲，反而在社群媒體上被讚爆。

在落成儀式上，讓達爾和其他2名選手一同進行3米跳板跳水表演，卻在躍起時失足，看起來痛苦地以背部和臀部落在跳板上，接著跌入水中。

讓達爾睡醒後發現，昨天的意外轉瞬間成為瘋傳的網路迷因。他告訴BFM電視台（BFMTV）：「我真的沒事！雖然影片看起來很嚇人，但我只有皮外傷而已。」

「這是跳水時會發生的事，雖然不常發生，但也不足為奇，在訓練或比賽中都有可能。只是這次發生在泳池開幕儀式、在總統面前，沒有比這更糟糕的時機。」

他說已經收到總統的訊息，體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）也致電慰問，確認他一切安好。

讓達爾昨晚已在社群平台Instagram發布一段洋溢歡笑的影片，承認自己在「共和國總統面前、全法國人面前摔倒了」。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130405

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.28