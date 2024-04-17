【特派談新事】中東局勢升溫 伊朗報復性攻擊以色列

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任

與談人：賴素芬／中央社駐特拉維夫特派員

主題：伊朗空襲以色列

*本集錄音時間：2024.04.14

伊朗於13日晚間朝以色列發射大約300架無人機和飛彈，有別於以往透過黎巴嫩真主黨、敘利亞等發動的「代理人」戰爭。這是伊朗首次直接攻擊以色列，目的是為了報復以色列針對伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館的致命襲擊。

這波攻擊除了以色列的飛彈防禦系統「鐵穹」（Iron Dome）發揮作用，美國和約旦軍方也協助途中攔截，有99%的彈體被攔截射下。埃及、約旦、歐美各國對於這次事件的態度是什麼？這波攻擊對於以色列總理尼坦雅胡的民調會帶來影響嗎？本集節目邀請到特拉維夫特派員賴素芬分析她駐點當地的觀察。

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.04.17】

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