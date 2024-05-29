【特派談新事】中央社採訪WHA再受阻 中國因素何時能破關？

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任

與談人：曾婷瑄／中央社駐巴黎特派員

主題：前進日內瓦，採訪WHA受阻

*本集錄音時間為2024.05.24

第77屆世界衛生大會（WHA）於5月27日至6月1日在日內瓦舉行，中央社巴黎特派曾婷瑄及布魯塞爾特派田習如去年申請到採訪證，卻在領證時因中國施壓而被撤銷採訪許可，今年再度嘗試叩關，但在申請階段就因中國因素遭阻攔。

美國政府曾發布報告指出，中國積極搶占國際組織重要領導權，目前就有數名中國公民擔任聯合國要職。這是否更不利於台灣的處境？本集節目邀請曾婷瑄分享這兩年申請採訪證的經過，以及國際社會如何看待這件事？她也將分享面對這樣的困境，台灣應該如何努力。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.05.29】





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