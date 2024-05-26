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世衛健走 譚德塞稱「支持台灣」但避談入會議題

2024/5/26 19:35（5/26 19:51 更新）
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衛福部長邱泰源（前排左5）、立法院副院長江啟臣（左4）等立委和官員們一同拉起「Taiwan Can Help（台灣能幫忙）」布條，參與世衛組織舉行的健走活動。 中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 113年5月26日
衛福部長邱泰源（前排左5）、立法院副院長江啟臣（左4）等立委和官員們一同拉起「Taiwan Can Help（台灣能幫忙）」布條，參與世衛組織舉行的健走活動。 中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 113年5月26日
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（中央社記者田習如、曾婷瑄日內瓦26日專電）世界衛生組織（WHO）今天舉辦健走活動，秘書長譚德塞在台人圍繞下表示「支持台灣」，但對台灣無法參與大會則推說問題在會員國，並避答中央社記者問及採訪證遭拒議題。

健走隊伍另一頭，當衛生福利部長邱泰源與台灣行動團行經主舞台時，台上主持人向台灣民眾高喊「Taiwan Can Help（台灣能幫忙）」口號，引起台下熱烈回應。

第77屆世界衛生大會（WHA）將自27日起連續舉行一週，循例於大會開幕前的週日舉行千人健走活動。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）去年在健走沿途不斷受台灣民眾圍繞、詢問台灣為何仍被排除參與世衛，今年也不例外。

帶頭開步走的譚德塞出發不久，新北市議員陳乃瑜便遞出一個台灣黑熊玩偶給他，譚德塞微笑收下並表示記得去年此時也同樣從她手中收到一個。據陳乃瑜轉述，譚德塞邊走邊告訴她「we stand for Taiwan（我們支持台灣）」，但追問為何台灣無法以觀察員身分參與WHA，他則如同以往回應「這必須要看會員國」。

中央社記者請他解釋為何世衛高喊「全民均健（Health for All）」但台灣記者申請採訪WHA卻被拒絕，譚德塞只迴避表示「之前已說過」便由隨扈將記者擋開。

連續8年被排除參與WHA的台灣，每年此時都是場內發言和場外活動的焦點之一。譚德塞在健走開始前一進入廣場，台灣媒體便圍著他想採訪，但或許去年經驗讓他有備而來，隨扈人員全程機警防備甚至推開台灣記者器材。

健走隊伍中，世衛組織營養與糧食安全機構負責人胡安巴伯羅（Juan Pablo）手裡拿著「與台灣同行」（I walk with Taiwan）的標語，回應路邊台灣民團的聲援。

在接受中央社訪問時，他引用約翰藍儂歌詞，表示希望世界無國界，大家都合而為一、共同合作，世衛組織的精神也是和夥伴合作、互助。

胡安巴伯羅強調這是他專業角度的個人意見，「若（台灣）仍未受邀，我覺得很可惜，因為台灣人才與（世衛）一直在進行合作，但這已超出我的能力範圍」。

他並說要向台灣人致上祝福與謝意，尤其是台灣在科學上的研究，「我知道組織裡很多工作都會借用台灣的貢獻」。

衛福部長邱泰源與政府世衛行動團也抵達在日內瓦地標「三腳椅廣場」的活動現場，他首先向參與健走的僑團致意，並向記者表示，將與大家一起走完全程，「按照步調，團結一起走」。

中央社詢問若在場碰到譚德塞會跟他說什麼，邱泰源說，「若有機會碰到譚德賽，我想大家都很清楚，也希望他能了解：台灣是世界優等生，在醫療防疫方面，不應該在教室外面，不能進入教室和同學分享，這是世界的損失」。

在健走隊伍後方出發的邱泰源與立委團及台灣民間團體手持標語、布條經過主舞台時，引起主持人注意，主持人以熱烈語氣唱名「台灣」，並向台下台灣人揮手、彎腰致意。

主持人說她了解台灣議題與處境，隨後高喊「包含台灣」，接著更用法語聲援台灣：「為了確保全民健康，台灣能幫忙」，引發台下民眾歡呼回應。

法國來的教師尚（Jean）身上貼著台灣民團發放的黑熊貼紙，他表示支持全世界所有國家參與國際組織、互相合作。

他告訴中央社，台灣無法參與「我覺得很可惜，每個團體都應該有機會貢獻，這很重要。每個人都有權利表達，表達自我就是交流，也是邁向合作的第一步」。（編輯：高照芬）1130526

世衛組織26日上午舉行逾千人健走活動，台上主持人看到衛福部長帶領的台灣隊伍經過時，熱情高喊「台灣」，並用英、法語聲援台灣，引起台下熱烈歡呼回應。 中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 113年5月26日
世衛組織26日上午舉行逾千人健走活動，台上主持人看到衛福部長帶領的台灣隊伍經過時，熱情高喊「台灣」，並用英、法語聲援台灣，引起台下熱烈歡呼回應。 中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 113年5月26日
台灣媒體欲採訪世衛秘書長譚德塞（藍帽者），但遭隨扈阻擋推開。中央社記者另在健走途中請他解釋為何拒絕台灣記者申請世衛採訪證，他也迴避未答。中央社記者田習如日內瓦攝 113年5月26日
台灣媒體欲採訪世衛秘書長譚德塞（藍帽者），但遭隨扈阻擋推開。中央社記者另在健走途中請他解釋為何拒絕台灣記者申請世衛採訪證，他也迴避未答。中央社記者田習如日內瓦攝 113年5月26日
世衛大會召開前的週日，循例在聯合國日內瓦總部萬國宮前的三腳椅廣場舉行健走活動，現場除了各種健康訴求攤位，也帶領民眾作瑜伽等健身運動。中央社記者田習如日內瓦攝 113年5月26日
世衛大會召開前的週日，循例在聯合國日內瓦總部萬國宮前的三腳椅廣場舉行健走活動，現場除了各種健康訴求攤位，也帶領民眾作瑜伽等健身運動。中央社記者田習如日內瓦攝 113年5月26日
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