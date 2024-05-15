連8年未獲WHA邀請 21大醫事團體籲台灣絕不缺席

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）台灣仍未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，準衛生福利部長邱泰源今天與21個醫事團體向國際喊話，台灣醫療品質獲肯定，世界需要醫療協助時，台灣絕不缺席，儘管各界力挺聲浪不斷，要持續努力。

邱泰源今年將率領「世衛行動團」前往日內瓦，與台灣理念相近國家進行雙邊及多邊會議。

世界衛生大會（WHA）5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，儘管各國挺台聲浪一波波，然而截至去年，台灣已連續7年未能以觀察員身分參與，且今年至今仍未收到邀請函。

台灣21大醫事團體今天舉行聯合國際記者會，邱泰源致詞指出，這是第8年和在座所有醫事團體一起，在WHA開始前，替台灣發聲；自2017年起，世界衛生組織（WHO）就政治因素未再邀請台灣參加，但不管是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前或是疫情期間，都沒有停止召開這個記者會，因為台灣醫護人員持續為全民健康努力，這樣的聲音一定要呈現出來。

他提到，國際間很多醫療單位都相當支持台灣，例如世界醫師會（World Medical Association， WMA），在2021年理事會表決通過支持台灣以觀察員身分參與WHA，其後每年致函WHO表達挺台之意。

邱泰源透露，當時表決過程經過一番激戰，中國提出反對，在台灣醫界夥伴努力下，最終以壓倒性票數通過；而世界醫師會之所以力挺台灣，除肯定台灣醫療防疫品質非常高，更重要是，台灣醫療團體甚至志工，在世界需要醫療協助時，絕對不會缺席。

儘管國際友人力挺台灣參與WHA聲音越來越大，邱泰源說，還需要努力，從全民到所有醫事團體，大家手牽手、心連心，繼續往目標邁進；他不忘強調，這場記者會屬於NGO活動，沒有特別的政府官員來，「因為我還不是算官員，我還是平民」。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明致詞表示，今年WHA主題為「All for Health, Health for All」，WHO將台灣拒絕在世界體系之外，就如同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）所言，將削弱全球公共衛生的合作及安全，並違背了WHO的憲章精神，所以今年世界醫師會致函WHO信件中，更強調WHO已經浪費太多時間拒絕台灣參與WHA，而這已經成為一種恥辱。

周慶明提到，健康為基本人權，台灣2千3百萬的人民有權參與WHA，不但如此，台灣作為全球醫衛的優等生，有能力對全世界做出貢獻，台灣21大醫事團體以實際行動，呼籲WHO摒除政治因素，讓台灣與全世界共同攜手拯救生命，推動全民均健。（編輯：李亨山）1130515