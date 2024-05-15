吳釗燮：已6國提案支持台灣參加WHA

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（中央社記者吳書緯台北15日電）外交部長吳釗燮今天指出，已有6國提案支持台灣參加世界衛生大會（WHA），預期除教廷之外的邦交國都會提案支持台灣，但他也說，台灣今年參加WHA的難度還是很高。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，並備質詢。吳釗燮會前受訪表示，台灣今年參加世界衛生大會的難度還是很高。

國民黨立委馬文君質詢，台灣在2009年至2016年之間，都收到世界衛生組織（WHO）幹事長的邀請，以觀察員的身分加入世界衛生大會，為何台灣自2017年之後都無法再收到邀請。

吳釗燮表示，眾所周知，2009年是當時的政府接受中國的政治條件，與中國之間有一些妥協。世界衛生組織與中國機密的合作備忘錄（MOU）顯示，台灣如果要照2009年的模式參與，需要透過中國，也就是世界衛生組織要提供任何協助的話，需要透過中國。

但馬文君說，總統蔡英文執政時的2016年，台灣也參與了世界衛生大會，顯然也接受了這種情況，若以衛生健康為訴求，在可以接受的範圍仍應該還是要參加。

吳釗燮表示，台灣的確在2016年參加世界衛生大會，但是政府當時對外發言非常清楚，就是「沒有接受中國的政治條件」，也沒有接受中國對「聯合國大會2758號決議」及「世界衛生大會第25.1號決議」的說法，每一個政府針對台灣主權立場有不同的看法，「2016年的政府是沒有接受九二共識」。

馬文君追問，目前有多少個邦交國或非邦交國，在世界衛生組織裡面幫忙提案，希望邀請台灣參加世界衛生大會。

吳釗燮表示，目前正在增加當中，預期除了教廷之外的邦交國都會提案支持，下週五會公布最後的結果。

馬文君追問，到底有幾國已經提案支持，吳釗燮表示，有6個國家。（編輯：翟思嘉）1130515