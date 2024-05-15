揭2邦交國有隱憂 吳釗燮：短期沒問題520是觀察點

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（中央社記者吳書緯台北15日電）外交部長吳釗燮日前表示，中國滲透2個台灣邦交國，對台灣長期是隱憂。他今天指出，這2國短期間內沒有問題，而520是很好的觀察點，所有的友邦對台灣都非常支持，不是元首、總理就是特使來台。

吳釗燮9日接受廣播節目專訪時指出，目前邦交都沒有問題，但看到中國一些作為確實感到憂心，中國鎖定2個台灣邦交國長期滲透製造內部動亂，對台灣邦交長期是隱憂，但短期內不會生變。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，併請衛福部列席，並備質詢。由於吳釗燮即將於520後轉任國安會秘書長，這應是吳釗燮最後一次以外交部長的身分赴立院備詢。

民進黨立委王定宇質詢，台灣面對中國「大撒幣」攻勢，所有的邦交國和台灣既存所參與的國際組織，都會有長期隱憂，吳釗燮上廣播專訪指出2個邦交國有隱憂，這2國目前的風險控管情況如何。

吳釗燮表示，短期內都沒有問題，甚至其中1個國家，「我看未來10年、15年、20年內都沒有問題」，但仍有長期隱憂，的確是必須關注。

吳釗燮進一步指出，比如說1個友邦國家內部陷入紛亂，必須寄予關心，但情勢會不會演變到台灣不想看到的局面，必須密切觀察；而另外1個友邦，是因為中國利用各式各樣的方式滲透，雖然這個友邦跟台灣關係非常的好，但中國滲透力道不斷加強。

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吳釗燮說，這次520總統就職典禮，大家可以觀察，所有的友邦對台灣都非常支持，不是元首，就是總理、外交部長或是特使來台。

王定宇詢問吳釗燮對於教廷邦交的評估狀況，吳釗燮說，教廷隨時隨地都希望與中國重啟教務協商，或是更新教務的協議，但教廷每次與中國洽談時，也都會告訴台灣，表明這些洽談僅涉及教務，與政治、外交沒有關係，教廷與中國接觸最主要目的是教務協議，希望造福在中國的天主教徒。（編輯：翟思嘉）1130515