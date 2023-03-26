吳釗燮：宏都拉斯提3條件合計24.5億美元 直接給錢像賄賂

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（中央社記者游凱翔台北26日電）台宏即日起斷交，外交部長吳釗燮坦言，宏國要求台灣經濟援助包括出資蓋醫院、水庫以及代償還宏國債務，3項要求合計24.5億美元（約新台幣743億元），「感覺是要錢而不是要醫院」，台灣外交政策向來以計畫導向協助，「直接給錢就像是賄賂」。

外交部長吳釗燮、發言人劉永健、拉美司長鄭力城上午召開記者會，宣布與 宏都拉斯 宏都拉斯小檔案 首都：德古西加巴

面積：112,492平方公里

人口：990萬人

語言：西班牙語

建國簡史：宏都拉斯位於中美洲，1821年脫離西班牙統治宣布獨立，與其他中美洲國家臣屬於墨西哥帝國，1823年墨西哥帝國傾覆後，中美洲各國組成聯邦。1838年宏都拉斯退出聯邦，自成獨立共和國。 資料來源：外交部 看更多 關閉 斷交。

吳釗燮指出，中國對宏國利誘並未曾停歇，外交部及駐館對相關情資均有所掌握並妥慎應處，然而宏國亦同時向台灣索求高達數十億美元的鉅額經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價。台灣基於傳統友誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，甚至公開釋放錯誤訊息，造成對台灣政府傷害。

針對宏都拉斯要求台灣的經濟援助細項，吳釗燮說明，這方面都有白紙黑字，因此不會有任何的錯誤，包括去年宏國向台灣提出要協助興建醫院、共4500萬美元，要幫忙蓋水壩、共3億美元，還要台灣協助償還20億美元債務。

吳釗燮進一步指出，他在3月13日收到宏都拉斯外交部長的一封信並調整金額，將興建醫院的金額提高到9000萬美元、蓋水壩增加至3億5000萬美元，另外也希望台灣償還20億美元國債，上述三項加總共24.5億美元要台灣協助。

吳釗燮說明，台灣協助其他國家的方式都是以計畫為導向，並協助興建、器材購置、事後營運等，但並非是直接給9000萬美元讓當地國家自己去興建，「直接給錢就像賄賂」，因此以宏國提出要蓋醫院卻有兩個截然不同價格，「感覺是要錢不是要醫院」。

吳釗燮舉例，總統蔡英文將到瓜地馬拉訪問，當地也有台灣協助興建的醫院且蓋得很好，瓜國政府很感謝，這就是援助方式，如果要求台灣給錢而不是實際去執行合作計畫，這不應該是台灣要做的事情。（編輯：潘羿菁）1120326