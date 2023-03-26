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台宏斷交26/93
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中國宣布建交宏都拉斯 宏國承諾不與台灣官方往來

2023/3/26 12:01（3/27 09:28 更新）
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台宏26日斷交後，中國與宏都拉斯在北京簽署建交公報。（圖取自twitter.com/SpokespersonCHN）
台宏26日斷交後，中國與宏都拉斯在北京簽署建交公報。（圖取自twitter.com/SpokespersonCHN）
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（中央社台北26日電）中華民國與宏都拉斯今天斷交後，中國與宏都拉斯在北京簽署了建交公報。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

據陸媒澎湃新聞、央視新聞，中國國務委員兼外交部長秦剛在北京與宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）舉行會談，並簽署「中華人民共和國和洪（宏）都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報」。

兩國政府決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係，同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。

公報指出，宏都拉斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「台灣是中國領土不可分割的一部分」。宏都拉斯即日斷絕與台灣的外交關系，並承諾不再與台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。「中華人民共和國政府對洪都拉斯共和國政府的上述立場表示贊賞」。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120326

#宏都拉斯
#中國
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