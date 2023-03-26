宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
2023/3/26 10:34（3/26 14:46 更新）
宏國外長致吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作深台宏今天斷交，中央社獨家取得宏國外長致外交部長吳釗燮的逾20億美元「勒索信件」顯示，署名日期「3月7日」，但台灣收到時已是「3月13日」，隔天14日宏國總統卡斯楚就發推文稱欲跟中國建交。中央社記者游凱翔 112年3月26日
（中央社記者游凱翔台北26日電）宏都拉斯與台灣斷交，中央社獨家取得宏國外長致外交部長吳釗燮的逾20億美元「勒索信件」，署名日期3月7日，但台灣收到時已是3月13日，隔天14日宏國總統卡斯楚就發推文稱欲跟中國建交，明顯讓台灣無時間回應，政治操作斧鑿甚深。
這封信件是宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）以紙本信件郵寄給吳釗燮，信裡親筆以「好友（amigo）」相稱，內容提及3項宏國欲推動的合作案，包括：一、興建醫院（專科、創傷外科或急診）經費預估9000萬美元，以「特別合作項目」方案執行，亦即在台宏政府間4年合作框架之外。
二、興建造價3.5億美元的水壩，宏方認為此建案不僅可成為台灣在宏國合作案指標，亦有助推動潔淨能源及導正能源政策棄用火力發電。
三、執行「債務舒緩計畫」，宏國至需盟友如台灣伸援，以優惠低利貸款承接源自私人機構的20億美元債權。
雷依納在信裡表示，當前宏國政府涉外事務正戮力面對諸多挑戰，以彌補過往10多餘年獨裁政權破壞民主治理，國家由國際犯罪組織、毒梟及貪污者掌權之巨大損壞。
雷依納還強調，感謝台灣在經濟、貿易與金融相關領域的支持，另鑒於前揭各項因素，宏方認為台灣合作項目應與宏國目標一致著眼當前挑戰，建請「循宏方先前規劃」，回應各項攸關宏國國家生存之議。
更重要的是，信件署名日期為「2023年3月7日」，當台灣收到時已是「3月13日」，而宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）當地時間3月14日在推特發表聲明說，她已指示外交部長雷依納處理與中國建立正式關係事宜。（編輯：林克倫）1120326
台灣斷交宏都拉斯後，現有13個邦交國。（中央社製圖）
外交部26日將召開記者會，宣布與宏都拉斯斷交。（中央社製圖）
影片來源：中央社
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