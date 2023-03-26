台宏斷交 82年邦交大事記

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（中央社記者吳昇鴻台北26日電）中華民國與宏都拉斯在1941年建交，邦誼長達82年。前總統李登輝、陳水扁、馬英九和總統蔡英文皆訪問過宏國，兩國在經濟、貿易等方面多有合作。

不過由於宏都拉斯共和國政府與中華人民共和國政府進行建交，外交部長吳釗燮今天宣布，為維護國家主權與尊嚴，決定自即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係。台宏斷交後，截至目前中華民國邦交國為13國。

中華民國與宏都拉斯大事記如下：

--1941年4月9日，中華民國與宏都拉斯於建立公使級外交關係。

--1941年，中華民國政府派駐巴拿馬公使兼駐宏都拉斯。

--1965年5月20日，中華民國與宏都拉斯互將公使級升格為大使級外交關係。

--1974年4月16日，台北市與宏都拉斯首都德古西加巴締結為姊妹市。

--1985年6月，宏都拉斯政府在台北設立大使館，並派大使。

-- 1997年9月，時任總統李登輝訪問宏都拉斯，前往宏都拉斯國會發表演說。

--1997年12月，中華民國政府在宏都拉斯汕埠市設立總領事館。

--2001年5月，時任總統陳水扁展開「合作共榮．睦誼之旅」，訪問薩爾瓦多、瓜地馬拉、巴拿馬、巴拉圭和宏都拉斯等邦交國。

--2006年10月12日，時任總統陳水扁在總統府，與時任宏都拉斯共和國總統賽拉亞（Manuel Zelaya Rosales）共同簽署聯合公報，強調兩國友好邦誼。

--2007年5月7日，中華民國、薩爾瓦多、宏都拉斯共同簽署「台薩宏自由貿易協定」。

--2007年8月22日，時任總統陳水扁訪問宏都拉斯，見證台宏兩國「互免外交及公務護照簽證協定」簽署儀式。

--2010年1月28日，時任總統馬英九訪問宏都拉斯，參加時任宏都拉斯總統羅博（Porfirio Lobo Sosa）就職典禮。

--2010年11月15日，時任宏都拉斯總統羅博率團訪問台灣。

--2014年1月26日，時任總統馬英九訪問宏都拉斯，參觀台宏雙邊合作之「一鄉一特產」（OTOP）計畫成果展。

--2017年1月9日，總統蔡英文訪問宏都拉斯，出席宏都拉斯僑宴及參觀技術合作計畫。

宏都拉斯共和國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）伉儷率團訪台，總統蔡英文（前左）13日上午在總統府會晤葉南德茲（前右）。中央社記者謝佳璋攝 110年11月13日

--2021年11月13日，時任宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）率團訪問台灣，並會晤總統蔡英文。

--2022年1月26日，副總統賴清德訪問宏都拉斯，出席宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）就職典禮。

--2023年3月15日，宏都拉斯總統卡斯楚在推特（Twitter）發文，尋求與中國建立正式關係，表示已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中建交事宜。

--2023年3月26日，宏都拉斯政府宣布與中華民國台灣斷交。中華民國外交部隨即宣布全面終止與宏都拉斯合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。（編輯：潘羿菁）1120326

外交部26日宣布與宏都拉斯斷交。（中央社製圖）