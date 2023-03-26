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台灣去年出口宏都拉斯僅占0.01% 進口以白蝦為大宗

2023/3/26 12:17（3/26 12:37 更新）
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外交部長吳釗燮26日宣布終止和宏都拉斯共和國的外交關係。（路透社）
外交部長吳釗燮26日宣布終止和宏都拉斯共和國的外交關係。（路透社）
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（中央社記者張璦台北26日電）外交部今天宣布與宏都拉斯斷交。據統計，民國111年台灣對宏國出口額6316萬美元，僅占總出口比重0.01%；台灣從宏國進口1億2885萬美元，光是蝦等甲殼類、水產動物就占88%，其中又以冷凍白蝦為大宗，進口額約8916萬美元。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

根據財政部、經濟部統計，111年台灣對宏都拉斯出口額6316萬美元、年減7.2%，占總出口比重僅0.01%。

出口貨類中，以「塑膠及其製品」為大宗，111年出口額近1187萬美元，占台灣對宏國出口比重的18.8%；第2大出口貨品為「核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件」，金額1066萬美元、占16.9%。

出口至宏國貨品中，「鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件」、「電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件」、「針織品或鉤針織品」，111年出口額分別為688萬美元、658萬美元、644萬美元，皆各占約1成。

111年台灣自宏國進口1億2885萬美元、年增將近6成，占總進口比重約0.03%。進口貨類以「魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物」為最大宗，金額達1億1342萬美元、占台灣自宏國進口額的88%；進一步查詢冷凍白蝦，進口額達8915.7萬美元，且較前一年度大幅成長逾5成。

第2大進口貨類為「鋼鐵」，金額逾638萬美元、占比近5%；再來是「咖啡、茶、馬黛茶及香料」，金額約330萬美元、占約2.6%。（編輯：楊蘭軒）1120326

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#台灣
#宏國
#宏都拉斯外交部
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