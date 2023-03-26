逾3成進口白蝦來自宏都拉斯 漁業署：來源國多 不會缺蝦

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（中央社記者曾以寧台北26日電）農委會漁業署今天表示，台灣每年約自宏都拉斯進口白蝦1萬1000噸，占蝦類進口量32%，但蝦類可供應來源國眾多，國內也積極輔導增加白蝦生產，評估斷交不會造成國內缺蝦。

外交部宣布與宏都拉斯斷交。根據財政部、經濟部統計，民國111年台灣對宏國出口額6316萬美元，僅占總出口比重0.01%；台灣從宏國進口1億2885萬美元，光是蝦等甲殼類、水產動物就占88%，其中又以冷凍白蝦為大宗，進口額約8916萬美元。

行政院農業委員會漁業署透過新聞稿說明，國內蝦類每年流通量約6萬公噸，其中約自宏都拉斯進口白蝦1萬1000噸，占蝦類總進口量32%，但因蝦類屬於國際性普遍生產水產品，可供應來源國家眾多，台灣其他蝦類進口來源國包括尼加拉瓜（占22%）、巴拿馬（占13.9%）、泰國（占10.5%）等。

漁業署也指出，台灣國產蝦類年產量約2萬公噸，養殖的白蝦、泰國蝦及沿近海捕撈的劍蝦等，也可適時供應，國內並積極輔導增加白蝦生產。因此評估如有因斷交造成缺口，可迅速補足，不會造成缺乏蝦類供應。

漁業署表示，目前國內批發市場交易概況與去年同期相當且供應充裕，且隨著全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、海陸空運回復正常，相關水產品進出口也持續穩定供應市場所需。

漁業署呼籲，民眾可多透過電商平台、傳統市場、超市等多元通路，支持並採購優質的國產白蝦、劍蝦等水產品。（編輯：管中維）1120326