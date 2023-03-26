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台宏斷交 王婉諭：馬英九應取消訪中嚴正抗議

2023/3/26 16:23
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（中央社記者陳俊華台北26日電）時代力量黨主席王婉諭今天說，台灣與宏都拉斯斷交，譴責中國惡意打壓台灣國際空間；前總統馬英九作為中華民國的卸任元首，應取消訪中行程，對中國的行為表達嚴正抗議。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

王婉諭透過新聞稿表示，台灣與宏都拉斯斷交，對中共政府表達嚴正抗議，譴責中國多次介入中華民國邦交關係，惡意打壓台灣國際空間。

王婉諭說，台灣作為世界民主陣營的一員，不會被中國孤立台灣的手段動搖，相反地台灣會挺直腰桿，持續與國際社會建立互惠共好的交流互動。

前總統馬英九即將訪中，王婉諭表示，作為中華民國的卸任元首，在中國搶奪邦交國的此時此刻，馬英九應取消訪中行程，對中國的行為表達嚴正抗議；如果馬英九執意訪中，對國際社會釋放錯誤訊息，那就要承受台灣人民的批判與檢驗。

另外，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱在臉書發文指出，宏都拉斯宣布斷交，除了有宏都拉斯自己國內的政經問題、美中新冷戰的競爭局勢雙重影響，最重要的，這是台灣被迫安裝在中華民國政權體制下外交弱勢的無奈延續。

吳欣岱說，宏都拉斯為填補內外債務，利用中國與台灣的對立，雙面索討金援外交，此為宏都拉斯內部的現實主義。台灣因始終沒擺脫中華民國陰影，在一中政策綁架下，要與其他國家達成邦交，就需要更多努力；建國之路漫漫，但這是長遠以來對台灣最好選擇。（編輯：林克倫）1120326

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