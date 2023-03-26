秦剛：中國全力支持宏國經濟發展 釋放建交紅利

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（中央社台北26日電）中華民國與宏都拉斯今天斷交後，中國與宏都拉斯簽署建交公報。中國國務委員兼外長秦剛表示，中國將全力支持宏國經濟社會發展，鼓勵中資公司赴宏國投資，釋放建交「紅利」。

中國外交部官網今天下午通報，秦剛今天在北京與宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）舉行會談，並代表兩國政府簽署中宏建交公報。

秦剛表示，中國國家主席習近平高度重視中宏關係發展，中國歡迎宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，又譯卡蕬楚）盡快訪問中國，與習近平共同擘畫兩國關係藍圖。

他聲稱，「一個中國」原則「是國際社會普遍共識，是公認的國際關係準則」。宏國作出承認「一個中國」原則的重要決定，「完全符合宏國國家和人民的根本和長遠利益」，中國高度讚賞宏國對中宏建交的鮮明態度和堅定決心。

秦剛說，中宏雙方應以「時不我待，只爭朝夕」的精神加快增進了解，深化互信，推進務實合作，帶動中宏關係順利起步、行穩致遠。

他宣稱，中宏建交「光明正大，是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史潮流」。雙方要加強對接協調，就重要雙邊協議與合作機制加快磋商，盡早達成一致。

秦剛說，歡迎宏國支持和加入習近平提出的「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議，在有關框架下推動交流借鑒和務實合作。兩國政府、政黨、議會、地方、文教、媒體、旅遊等各領域也應盡快開展對接合作，不斷凝聚中宏各界推動兩國關係發展的共識和力量。

他強調，中國將全力支持宏國經濟社會發展、提高人民生活水平，擴大進口宏國特色產品，鼓勵中資公司赴宏國投資，參與宏國大型基礎設施建設，優先實施惠民生項目，釋放建交「紅利」。

中國外交部引述雷依納表示，卡斯楚很高興應邀訪問中國，宏國願意全速推進兩國各領域合作，加強在多邊領域溝通協調，實現互利共贏。

雷依納表示，宏都拉斯已撤回駐台大使，將盡快宣布廢除與台灣一切官方協議。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120326