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台宏斷交 泉裕泰：日本一直在台灣身邊 一起鬥陣向前行

2023/3/26 17:09（3/26 18:07 更新）
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日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰表示，台灣和日本是共享基本價值的重要夥伴，致力深化雙邊友好關係。（中央社檔案照片）
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰表示，台灣和日本是共享基本價值的重要夥伴，致力深化雙邊友好關係。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北26日電）台宏今天斷交，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰表示，台灣和日本是共享基本價值的重要夥伴，致力深化雙邊友好關係，「我們一直在台灣的身邊，今後也會繼續鬥陣打拚向前行，台日一起加油」。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係；外交部長吳釗燮同時召開記者會表示，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

泉裕泰在官方臉書粉絲團表示，台灣和日本是共享基本價值、具有緊密經濟關係及人員往來的重要夥伴。

泉裕泰指出，日本會持續將台灣視為不可替代的重要夥伴，日本台灣交流協會也會作為台灣最親近的鄰居，更加致力於深化日台之間的友好關係。

泉裕泰強調，「我們一直在台灣的身邊，並且今後也會繼續鬥陣打拚向前行。台日一起加油！」（編輯：蘇志宗）1120326

#泉裕泰
#台灣
#日本
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