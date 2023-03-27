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雙重承認中國與台灣？朱立倫：恐會有更嚴重外交損失

2023/3/27 12:36
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（中央社記者范正祥台北27日電）台灣外交政策是否轉向支持「雙重承認」，引起討論。國民黨主席朱立倫今天受訪時指出，如果接受所謂雙重承認，將來會有更嚴重的外交損失。

外交部昨天宣布與宏都拉斯斷交，由於外交部次長俞大㵢近日接受阿根廷媒體專訪時提到，歡迎阿根廷與中國、台灣同時交往，此是否意味雙重承認。外交部長吳釗燮回應，有關跟其他非邦交國交往，沒有排除任何狀況。

朱立倫今天在國民黨中央黨部媒體中心出席「青年事務委員會第2屆委員名單公布」記者會，會後接受媒體聯訪時提及「雙重承認」問題。

朱立倫質疑，吳釗燮竟然會提出可以接受所謂雙重承認，創造這樣模糊空間，「試問吳部長，你可以讓現在跟我們沒有正式邦交的國家，跟我們建交嗎？還是說要鼓勵現在13個跟我們有邦交的國家，跑到對岸去跟對岸建交？」得失這麼清楚，怎麼會做這樣所謂新的宣示，這讓國人將來會看到更嚴重的外交損失。（編輯：趙蔚蘭）1120327

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