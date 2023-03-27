台宏斷交 東華大學免12宏國學生學雜費並給生活津貼

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宏都拉斯與中華民國斷絕外交關係，東華大學有12名來自宏國的學生，學校將提供免學雜費並給予生活津貼，讓他們繼續在東華學習和生活。圖為東華大學校園一角。中央社記者李先鳳攝 112年3月27日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）宏都拉斯與台灣斷絕外交關係，衝擊在台留學的宏都拉斯學生；東華大學有12名來自宏國的學生，學校將提供免學雜費並給予生活津貼，讓他們繼續在東華學習及生活。

宏都拉斯26日正式宣布與台灣斷交，結束兩國間長達80餘年外交關係，此訊息引發各界關注及討論。

國立東華大學今天發布訊息表示，學校有12名來自宏都拉斯的學生，分別獲授台灣獎學金、財團法人國際合作發展基金會（國合會）獎學金，以及東華大學獎學金等。

12名宏國學生包括1名四年級、5名三年級、3名二年級，以及3名一年級學生，所屬系所分別為10名資訊工程學系國際學士班、1名諮商與臨床心理學系學士班、1名財務金融學系學士班。

為讓12名宏國學生在東華安心求學，副校長兼國際事務處長馬遠榮表示，斷交後台灣政府與國合會不再支援宏國學生獎學金時，東華大學將提供12名宏國學生免學雜費並給予生活津貼，讓他們能夠繼續在東華安心學習與生活。

宏國學生皆表示，感謝校方幫助，也很珍惜在東華校園與各國學生共同學習的機會，將努力在東華完成學業。（編輯：陳仁華）1120327