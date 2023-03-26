中國利誘宏都拉斯建交 蔡總統：不會改變兩岸互不隸屬事實

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（中央社記者游凱翔台北26日電）宏都拉斯今天宣布與中華民國斷交。總統蔡英文強調，中國的打壓與威脅，都不會改變兩岸互不隸屬的事實。白宮國安會發言人說，會持續與台往來，並強烈鼓勵各國擴大與台灣往來；日本台灣交流協會代表泉裕泰強調，日本一直在台灣的身邊。

台宏斷交後，中華民國邦交國數剩下13國。

外交部長吳釗燮上午召開記者會表示，宏國要求台灣經濟援助，包括醫院、水庫及代償還宏國20億美元債務等3項合計24.5億美元（約新台幣743億元）；為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和 宏都拉斯 宏都拉斯小檔案 首都：德古西加巴

面積：112,492平方公里

人口：990萬人

語言：西班牙語

建國簡史：宏都拉斯位於中美洲，1821年脫離西班牙統治宣布獨立，與其他中美洲國家臣屬於墨西哥帝國，1823年墨西哥帝國傾覆後，中美洲各國組成聯邦。1838年宏都拉斯退出聯邦，自成獨立共和國。 資料來源：外交部 看更多 關閉 共和國的外交關係。

隨後，中國國務委員兼外交部長秦剛在北京與宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）會談並簽署兩國建交公報，宏都拉斯政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

總統蔡英文上午發表錄影談話強調，中國這些打壓與威脅，都不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法減損台灣人民大步走向世界的意志。副總統賴清德指出，中國日益增強的文攻武嚇、外交封鎖，都不會改變台灣堅定和民主陣營站在一起的決心。

立法院長游錫堃表示，台灣是中國霸權崛起的對立面，台灣一定要珍惜已有的自由民主，民眾更應團結對外。行政院長陳建仁指出，宏國漠視台宏兩國長期合作關係，已損及台灣政府、人民感情，不得不主動做出斷交決定，令人遺憾。

民進黨則呼籲國民黨，共同向中共當局提出嚴正抗議，展現捍衛台灣權益的決心與毅力態度；民眾黨譴責中國壓制台灣國際生存空間的行為，此舉無助兩岸關係；時代力量指出，前總統馬英九應取消訪中行程，對中國的行為表達嚴正抗議。

國民黨除對斷交深表遺憾，願善意提醒宏都拉斯友台人士，須注意此項決定的長期戰略風險，並嚴正譴責執政的民進黨政府對於錯誤兩岸外交路線的執迷不悟，執政7年多來陸續斷交9個邦交國，持續傷害國家利益及外交前線士氣。

國際關係學者分析，台宏邦誼生變代表中國勢力插旗中美洲地區，美國應會加速對拉美地區投資以鞏固影響力，且宏都拉斯轉向中國，已是台北法案兩度受挑戰；而北京透過外交手段打壓台灣士氣，不要落入中共認知戰陷阱，否則對己傷害恐比斷了邦交國來得更大。

台灣斷交宏都拉斯後，現有13個邦交國。（中央社製圖）

在國際反應上，白宮國安會發言人表示，美國會持續與台往來，並強烈鼓勵各國擴大與台灣往來。捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）說，捷克與台灣更應珍惜彼此間的友誼。日本台灣交流協會代表泉裕泰強調，日本一直在台灣的身邊，今後會繼續鬥陣打拚向前行。「台日一起加油！」

在經濟層面上，根據財政部、經濟部統計，民國111年台灣對宏國出口額6316萬美元，僅占總出口比重0.01%；台灣從宏國進口1億2885萬美元，光是蝦等甲殼類、水產動物就占88%，其中又以冷凍白蝦為大宗，進口額約8916萬美元。

軍事交流部分，國防部指出，目前台灣送訓宏國軍事教育共計5人，宏國就讀台灣軍校學員（生）共39人，將協助雙邊訓員及眷屬返國；另外，派駐宏國的武官，也完成返國人事派職預劃。

外交部統計，台灣在當地的使館、技術團、員工及眷屬共61人，將以最快方式撤回台灣；宏都拉斯的僑民人數約100人，生活不受影響；另有175名在台的宏都拉斯學生，依照往例將在學期結束後離開台灣。1120326