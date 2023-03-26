台宏斷交 蔡總統：中國打壓威脅無法減損台灣人民走向世界意志[影]
2023/3/26 13:33（3/26 13:57 更新）
總統蔡英文26日針對與宏都拉斯終止邦交發表錄影談話。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 112年3月26日
（中央社記者葉素萍台北26日電）台灣與宏都拉斯斷交，總統蔡英文今天說，中國不斷利用各種方式打壓台灣的國際參與，但這些打壓與威脅，都不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法減損台灣人民堅持自由民主，大步走向世界的意志。
蔡總統發表錄影談話指出，非常遺憾，就在今天，台灣終止了跟宏都拉斯的邦交。
她說，長久以來，台灣秉持的信念就是在最大的能力範圍內，透過前瞻、務實的做法，支持友邦長期、實質發展。不會和中國進行無意義的金錢外交競逐。
蔡總統說，過去幾年，中國不斷利用各種方式打壓台灣的國際參與，升高軍事侵擾，衝擊區域的和平穩定。然而，這些打壓與威脅都不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法減損台灣人民堅持自由民主，大步走向世界的意志。
她說，台灣人民已經向世界證明，從不因威脅而退縮，台灣和友邦以及理念相近國家的合作與連結，共同促進國際福祉與安全的努力，只會增加，不會減少。台灣將會繼續和友邦以及國際上相同信念的夥伴並肩同行，為更好的世界一起努力。（編輯：楊蘭軒）1120326
台灣斷交宏都拉斯後，現有13個邦交國。（中央社製圖）
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