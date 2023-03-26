台宏斷交 分析：北京刻意打擊士氣分化社會

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（中央社記者李雅雯台北26日電）外交部今天宣布與中美洲國家宏都拉斯斷交。學者剖析，北京透過外交手段打壓台灣，刻意打擊士氣、分化社會，不要落入中共認知戰陷阱，否則對己傷害恐比斷了邦交國來得更大。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會表示，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國外交關係。中國與宏都拉斯隨後在北京簽署了建交公報。

台灣大學政治學系副教授陳世民26日接受中央社採訪表示，總統蔡英文將於29日出訪、前總統馬英九明天將赴中訪問，很難不去懷疑斷交消息在這個時間點上的巧合性，「我個人認為這有相當程度的時間安排巧合」。

陳世民指出，這是北京打壓台灣的動作，刻意打擊台灣士氣、分化內部社會。對於外來威脅、威嚇，台灣必須要團結以對，尤其這涉及了國防外交重大事件，不要給予中共分化台灣社會的機會。

他認為，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）昨天率團訪問台灣，過去還有多個國會訪問團赴台，這是民主自由國家對台灣的支持，對於站在最前線承受全世界最大威權國家威嚇的台灣表達力挺；外交努力重點應該放在爭取民主自由國家對台支持，不需要接受刻意遊走兩岸關係以比價方式想漁翁得利的邦交。

台北醫學大學一般通識組教授張國城研究專長於國際關係，他告訴中央社，消滅台灣邦交國是中共一貫政策，邦交國重要性很高，中華民國或是台灣是不是一個國家，這需要透過外交來承認、認同，有意義地參與國際組織有賴邦交國支持，倘若中共武力犯台，聯合國是否提案制裁中國，這和邦交國數量也有直接相關；中共斷我邦交國這一作為有其目的性。

張國城表示，斷了台灣邦交國是中國持續的作為，這份威脅不會因為沒有總統蔡英文出訪行程就停下來。

他說，不過這樣的作法確實會引起台灣社會內部輿論，甚至有些責怪，以為不要出訪就不會有斷交，「不要受到認知戰影響，否則對自己造成的損傷可能比斷了邦交國來得更大」。（編輯：張淑伶）1120326