蔡總統出訪前夕遭操作台宏斷交？吳釗燮強烈懷疑如此
2023/3/26 11:47（3/26 14:46 更新）
外交部長吳釗燮26日宣終止和宏都拉斯共和國的外交關係。（路透社）
（中央社記者游凱翔台北26日電）正值總統蔡英文將訪問中南美洲友邦國家，宏都拉斯宣布與台灣斷交，時間點是否有所關聯。外交部長吳釗燮今天表示，沒有證據證明兩者有關，但強烈懷疑是如此，中國常常利用這種機會奪取邦交關係。
宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係；外交部長吳釗燮上午召開記者會，宣布斷交宏都拉斯。
由於總統蔡英文3月29日至4月7日將率團訪問瓜地馬拉及貝里斯等友邦國家，宏都拉斯在蔡總統出訪前宣布斷交，引發外界揣測。
媒體詢問，宏國斷交時間是否與蔡總統出訪有關聯。吳釗燮回應，沒有證據證明兩者有關，但強烈懷疑是如此，中國常常利用這種機會奪取邦交關係，既然蔡總統出訪是公開行程，所以更顯如此。
另外，宏都拉斯過去曾經指出，希望在斷交後繼續和台灣維持商務關係，但今天聲明指出不會維繫官方關係，後續台灣是否有保留商業辦事處規劃。
吳釗燮指出，宏國確實曾提出希望斷交後和台灣維持商辦關係，但考慮與宏國關係已經那麼久，且提出那麼多協助，斷交已不可能再和他們從事半官方性質往來，且宏國聲明斷絕一切往來，他相信中國在背後扮演一定程度角色。（編輯：潘羿菁）1120326
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