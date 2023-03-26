台宏斷交 教育部：加強留學生關懷輔導

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）外交部今天宣布與中美洲國家宏都拉斯斷交。教育部表示，359名在台就讀的宏國學生獎學金續發事宜，尊重外交部，將適時提醒學校加強關懷及輔導。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

台宏斷交，教育部透過文字向中央社記者說明，台灣獎學金是否續發予留台就讀的宏國學生，尊重主管機關外交部決定，並將適時洽請相關學校加強對學生關懷及輔導；另外，目前台灣無赴宏國留學學生。

依教育部統計處公告資料，111學年度宏都拉斯在台大專校院就讀學生人數共計359人，包括正式修讀學位外國學生220人、華語生138人、交換生1人。其中，由外交部提供的台灣獎學金生在學人數為104名，教育部無提供獎學金給宏國學生。

日前台宏邦交生變消息一傳出，台灣的各家大學都表達願盡力照顧宏都拉斯留學生，其中，校內有31名宏都拉斯學生的台灣大學，國際長袁孝維曾表示，站在學校立場，希望外交部不要停止獎學金，但如果要停發，學校會盡力協助學生，繼續完成學業。

台灣師範大學及陽明交通大學則是分別有16名及7名宏都拉斯學生。兩校國際長日前受訪都提到，學校配合國家政策，若外交部獎學金中斷，學校會協助學生返國或離校規劃；若學生願意自費繼續留下來，還有很多獎學金申請管道，站在校方立場也是鼓勵學生完成學位。（編輯：管中維）1120326