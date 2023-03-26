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雙重承認中國和台灣？吳釗燮：沒有排除任何狀況

2023/3/26 11:31（3/26 14:46 更新）
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外交部26日宣布斷交宏都拉斯。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北26日電）外交部今天宣布斷交宏都拉斯，由於次長俞大㵢近日接受阿根廷媒體專訪時提到，歡迎阿根廷與中國、台灣同時交往，此是否意味雙重承認。部長吳釗燮回應，有關跟其他非邦交國交往，沒有排除任何狀況。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係，外交部長吳釗燮上午召開記者會，宣布斷交宏都拉斯。

由於外交部次長俞大㵢21日接受阿根廷媒體「布省資訊報」（INFOBAE）專訪指出，台灣不是要求阿根廷須與中國斷交改與台灣交往，而是歡迎阿根廷與中國和台灣同時交往，媒體詢問此發言是否代表外交部「鼓勵非友邦各國雙重承認中國及台灣」。

吳釗燮強調，「有關於我們跟其他非邦交國家交往，我們是沒有排除任何狀況」，任何國家希望與台灣提升關係，不管是政治、經貿、文化等關係，台灣都會認真思考、研議，思考讓台灣的國際及經貿空間能夠擴大。

吳釗燮表示，中國對台灣的打壓，是打壓到台灣人民在國際社會的正常參與，這不僅限於一個政黨、或者一人而已，這是台灣所面臨的一個問題，在此狀況下更應努力思考，用何種方式能擴展台灣外交空間。

吳釗燮指出，外交部會持續努力，尤其是對理念相近國家方面將花更多功夫，例如捷克與台灣外交關係的成果，這段時間民眾應該可以感受到，在非邦交國、理念相近國家關係的成長層面，也是有很多成果。（編輯：林克倫）1120326

#吳釗燮
#台灣
#宏都拉斯外交部
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