台宏斷交 黃偉哲：中國奧步讓台灣人民更反感

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）外交部今天上午宣布與中美洲國家宏都拉斯斷交，台南市長黃偉哲表示，中國這種「奧步」，只會讓台灣人民更反感，對兩岸和平沒有幫助。

黃偉哲透過新聞稿表示，宏都拉斯在新總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，或譯卡蕬楚）上台後，執意與中國發展外交關係，更批評台灣對於宏國索要的新台幣600億元援助「已讀不回」；台灣外交部今天召開記者會宣布斷交，中國這種「奧步」，只會讓台灣更反感。

黃偉哲指出，從宏都拉斯透露將和中國建交消息以來，外交部積極努力挽回邦誼，但宏國仍聽信中國說詞，認為可以有更好經濟援助，這種想法是大錯特錯。

黃偉哲表示，中國經濟援助的糖衣戰術華而不實，台灣、台南深有體會，無論是中國旅客來台，或是台灣虱目魚等農漁產出口中國，都只是中國「以經圍政」的策略之一。

黃偉哲進一步說，例如台南學甲虱目魚產業，在前總統馬英九執政時，由於中國刻意操作，一度養殖面積大增，但當中國作秀結束、統戰樣板形象失效後，反而導致漁民大幅虧損，養殖面積也大減。

黃偉哲批評，宏都拉斯選擇在總統蔡英文出訪前與台灣斷交，加上前總統馬英九也在此刻訪中，顯然是中國精心操作，但這種行為只會讓台灣人民更反感，對兩岸和平一點幫助都沒有。（編輯：陳仁華）1120326