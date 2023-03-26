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吳釗燮：中國援外本質說一套做一套 籲世界認清

2023/3/26 10:36（3/26 14:46 更新）
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外交部長吳釗燮26日上午召開記者會，宣布即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。中央社記者游凱翔攝 112年3月26日
外交部長吳釗燮26日上午召開記者會，宣布即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。中央社記者游凱翔攝 112年3月26日
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（中央社記者葉素萍、游凱翔台北26日電）外交部長吳釗燮今天召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定自即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係；外交部並呼籲世界各國認清中國「說一套、做一套」的援外本質。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。

吳釗燮上午召開記者會，他表情嚴肅宣讀聲明指出，宏都拉斯共和國政府與中華人民共和國政府正在進行建交談判，經溝通無效，為維護國家主權與尊嚴，決定自即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館、駐汕埠總領事館、技術團及電力團等相關人員，並要求宏國關閉其駐台大使館。

吳釗燮說，宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，又譯卡蕬楚）及其執政團隊一直對中國存有幻想，在2021年宏國總統大選前，即曾提出外交轉向之議，幾經台灣努力，在卡斯楚總統上任初期，台宏雙邊關係曾一度平穩。

不過，他說，中國對宏國的利誘並未曾停歇，外交部及駐館對相關情資均有所掌握並妥慎應處，然而卡斯楚政府也同時向台灣索求高達數十億美元的鉅額經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價。台灣基於傳統友誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，甚至公開釋放錯誤訊息，造成對台灣政府傷害。

吳釗燮表示，多年來政府在宏都拉斯推動裨益其國計民生、協助整體國家發展的合作計畫，涵蓋醫衛、教育、職訓、能源、基礎建設、經貿、婦女賦權等廣泛領域；在宏國遭遇風災水患時，均第一時間投入賑濟並協助重建。

他說，技術團多年來也在宏國執行多項農漁業及醫衛計畫。此外，政府也在宏國設有電力團提供電力技術諮詢及援助。卡斯楚政府罔顧台灣的長年協助和情誼，與中國進行建交談判，政府至感痛心與遺憾。

吳釗燮說，提醒國際社會，中國慣以華而不實承諾誘台邦交國轉向，然遂行外交目的後，多未履行承諾，甚至反使部份受援國陷入債務泥沼。外交部呼籲世界各國認清中國「說一套、做一套」的援外本質。

他說，外交部也正告北京當局，其一再以虛假承諾誘迫我國友邦、壓縮台灣外交空間的行徑，已嚴重傷害台灣人民的情感，也使兩岸關係加速背向而行。

他強調，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀。台灣不會屈服於中國威權政府的壓力與脅迫，會堅守自由民主的價值，積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際地位。（編輯：潘羿菁）1120326

台灣斷交宏都拉斯後，現有13個邦交國。（中央社製圖）
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#吳釗燮
#中國
#卡斯楚
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