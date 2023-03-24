外交部：台灣無已讀不回 宏都拉斯終於承認索鉅款

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宏都拉斯外交部次長承認向台灣洽索相當於新台幣600億元援助，外交部24日表示，正面看待宏國終於承認一再洽索鉅額援助，台灣對宏國提案絕無「已讀不回」。圖為外交部一樓大廳放置宏都拉斯國旗（右1）。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北24日電）宏都拉斯外交部次長承認向台灣洽索相當於新台幣600億元援助，外交部今天表示，正面看待宏國終於承認曾一再洽索鉅額援助事實，台灣對宏國提案絕無「已讀不回」，反而是宏國對台灣提出的協助方案始終沒有回應。

宏都拉斯外交部次長承認向台灣洽索相當於新台幣600億元的援助，且批台灣「已讀不回」，外交部晚間表示，台灣正面看待宏都拉斯外交部次長賈西亞（Antonio García）終於承認宏國曾一再向台灣洽索鉅額援助的事實。

外交部說，台灣自宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）去年1月上任以來，就依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，並數度向宏方表示，台灣願在援外能力範圍內協助宏國推動建設發展。

針對宏國政府的財政困境，外交部提到，除了台灣駐宏都拉斯大使張俊菲曾銜命多次與宏國外交部磋商外，外交部次長俞大㵢更曾親赴宏國向宏國政府說明台灣的回應方案，外交部也數度約見宏國駐台大使布羅德當面說明，請布羅德務必向宏國外交部忠實轉達台灣的對案與協助的誠意。

外交部強調，台灣始終在能力範圍內積極回應宏國政府提案，絕無「已讀不回」情形，反而宏國政府對於台灣提出的協助方案，卻始終沒有回應。（編輯：謝佳珍）1120324