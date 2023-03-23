宏都拉斯外長赴中國談建交 總統卡斯楚也計劃出訪

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（中央社德古西加巴22日綜合外電報導）宏都拉斯媒體引述宏國外交部知情人士披露，外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今天率團訪問中國討論雙方建交事宜。

宏都拉斯的「過程網報」（Proceso）指出，不願具名的知情人士透露，雷依納在親政府的代表齊拉亞（Hortensia Zelaya）、宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，或譯卡蕬楚）的女兒等親信陪同下往訪中國。

這則消息已獲宏國總統府事務部長巴斯托（Rodolfo Pastor）及官媒宏都拉斯國家廣播電台（Radio Nacional de Honduras）證實。

宏國的前鋒報（El Heraldo）刊出巴斯托的聲明說：「外長就打開雙方外交關係前往（中國），會按總統卡斯楚的指示完全公開。」他還提到雷依納與左派「自由重建黨」（Freedom and Refoundation Party）的代表們將與中國外長秦剛見面。

據宏都拉斯國家廣播電台指出，宏國代表團為「推動兩國開展邦交」，從首都德古西加巴（Tegucigalpa）巴麥洛拉國際機場（Palmerola International Airport）出發前往中國。

巴斯托還說，總統卡斯楚本人也計劃前往中國，不過日期未定。

宏國總統府事務部長巴斯托說，總統卡斯楚（圖）本人也計劃前往中國。（圖取自facebook.com/XiomaraCastroZ）

卡斯楚（Xiomara Castro）14日在推特發表聲明，稱她已指示外長雷依納處理與中國建交事宜。她2021年11月競選總統期間發表政見時就提到可能與台灣斷交、轉與北京建交的想法，但她2022年1月時又表態希望與台灣維持邦交。

美國智庫「大西洋理事會」的專家認為，各國與世界第2大經濟體中國往來無非出於經濟因素，尤其是像宏都拉斯這種尋求促進經濟增長以應對收入不均、國家安全和氣候變遷的國家。

宏都拉斯與北京建交所能獲最直接的益處是中國為帕圖卡（Patuca III）水壩挹注資金，水力發電也將為宏國農村地區提供急需的電力。

而與北京建交後，宏都拉斯將能向龐大的中國市場出口咖啡、香蕉、海鮮等核心貨品。宏都拉斯也可能加入一帶一路倡議，並獲得通常難以從世界銀行（WB）、國際貨幣基金（IMF）或美洲開發銀行（IADB）獲得的優惠貸款。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120323