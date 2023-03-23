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台宏邦交生變10/52
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宏都拉斯外長赴中國 外交部召回大使表達強烈不滿

2023/3/23 15:23（3/24 08:38 更新）
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宏都拉斯外長雷依納往訪中國，外交部23日表示，將立即召回駐宏大使，以表達強烈不滿。圖為外交部員工經過一樓大廳宏都拉斯國旗（左4）。（中央社檔案照片）
宏都拉斯外長雷依納往訪中國，外交部23日表示，將立即召回駐宏大使，以表達強烈不滿。圖為外交部員工經過一樓大廳宏都拉斯國旗（左4）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩、蘇龍麒台北23日電）外交部今天表示，宏都拉斯總統卡斯楚日前指示與中國發展關係以來，台方持續與宏方溝通，但宏國堅持派遣外長赴中國洽商建交，嚴重傷害台灣政府與人民感情的舉措，決定立即召回駐宏大使，以表達強烈不滿。

宏都拉斯的「過程網報」（Proceso）指出，不願具名的知情人士透露，宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）在親政府的代表齊拉亞（Hortensia Zelaya）、宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，或譯卡蕬楚）的女兒等親信陪同下往訪中國。

外交部下午發布新聞稿指出，政府自從宏都拉斯總統卡斯楚就任以來，即在能力範圍內積極與宏國政府洽商雙邊合作，展現台灣協助宏國發展的最大善意。

外交部指出，卡斯楚14日推文指示宏國外長推動與中國發展官方關係以來，台灣仍持續與宏方就維繫兩國邦交進行溝通，並一再提醒宏國政府輕信中國建交承諾的風險。

外交部表示，針對宏都拉斯政府罔顧兩國超過80年的傳統邦誼，漠視台灣長年援助宏國的合作成果與協助解決宏國問題的善意，堅持派遣外長赴中國洽商建交，嚴重傷害台灣政府與人民感情的舉措，決定立即召回駐宏大使，以表達強烈不滿。

此外，有關宏都拉斯外長雷依納否認曾向台灣請求增加援贈的報導，外交部表示，台宏雙方的溝通與對話均有文書紀錄可茲證明，相關事實終會有水落石出的一天。

外交部表示，目前雙方關係確實面臨困難，但外交部及駐宏都拉斯共和國大使館全體同仁仍會盡最大努力爭取，但絕不會與中國進行金錢競逐，外交部再次呼籲並提醒宏國政府勿陷入中國債務陷阱。（編輯：林克倫）1120323

#宏都拉斯
#中國
#外交部
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